Prometna nesreća na autocesti A4: Prekinut promet u oba smjera

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb prekinut je promet između čvorova Varaždinske Toplice i Varaždin u oba smjera zbog prometne nesreće, a teretno vozilo u kvaru je na autocesti A2 Zagreb-Macelj u blizini odmorišta INA Jakovlje u smjeru Maclja, izvijestili su u ponedjeljak iz Hrvatskog auto- kluba (HAK).

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje pa iz HAK-a mole vozače za strpljenje i upozorava ih da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

U Zagrebu, u zoni čvora Zagreb istok (A3/A4) nije moguće uključivanje na autocestu A4 Goričan-Zagreb iz smjera Slavonske avenije, kao i iz smjera Rugvice (A3) u smjeru Varaždina (zone radova). Obilazak je kroz Sesvete.

U pomorskom prometu nema poteškoća.