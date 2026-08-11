Od ponoći jeftinije gorivo, evo koje će vas cijene dočekati: Stiže i još jedna važna promjena

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici donijela novu Uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, prema kojoj će od utorka pojeftiniti sve glavne vrste goriva.

Ova nova uredba donosi niže cijene benzina, dizela, plavog dizela i ukapljenog naftnog plina (UNP), a novi režim vrijedit će tijekom sljedećeg sedmodnevnog razdoblja.

Nove cijene goriva iznosit će:

Eurosuper 95: 1,56 eura po litri (pojeftinjenje od šest centi)

Eurodizel: 1,71 eura po litri (pojeftinjenje od četiri centa)

Plavi dizel: 1,18 eura po litri (pojeftinjenje od tri centa)

Pojeftinit će i UNP. Za spremnike će nova cijena iznositi 1,20 eura po kilogramu, što je osam centi manje, dok će UNP za boce stajati 1,78 eura po kilogramu, također osam centi manje.

Nove cijene goriva svaki tjedan

Razlika u odnosu na prethodne promjene cijene goriva je sljedeća, naime premijer Andrej Plenković je u nedjelju najavio da će odsad promijeniti metodologiju i Vlada će sad reagirati, umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi i ta promjena će već "donijeti benefite našim vozačima, gospodarstvu i građanima", kazao je.