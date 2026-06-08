Trenuci strave nakon Eriksenova kolapsa! Igrači brisali suze, a treneri su poručili samo jedno

Dok su se danski reprezentativci okupljali oko Christiana Eriksena nakon njegova pada na travnjak stadiona u Odenseu, izbornik Danske Brian Riemer brzo je reagirao. U svega nekoliko trenutaka prišao je ukrajinskom izborniku i glavnom sucu te jasno poručio da nastavka susreta neće biti. Iako je ubrzo postalo jasno da je Eriksen pri svijesti, nogomet je u tom trenutku postao potpuno nevažan.

„Odmah sam razgovarao s ukrajinskim izbornikom, njihovim vodstvom i sucem. Htio sam im dati do znanja da nećemo nastaviti utakmicu, bez obzira na okolnosti“, rekao je Riemer za TV 2 Sport.

Danski izbornik istaknuo je da je odluka donesena trenutačno i jednoglasno.

„Bilo je očito koliko je događaj potresao igrače. U takvoj situaciji nastavak nije dolazio u obzir. Nije važno radi li se o prijateljskoj utakmici, kvalifikacijama ili Svjetskom prvenstvu. Odluka je donesena vrlo rano, uz puno razumijevanje i poštovanje ukrajinske strane i suca. Bila je jednostavna“, naglasio je.

S njim se složio i nogometni direktor Danskog nogometnog saveza Peter Møller.

„Nije bilo nikakve dvojbe. Utakmicu je trebalo prekinuti. Vidio sam da su igrači reagirali različito, neke je događaj pogodio više, neke manje. Nakon iskustva iz 2021. godine danas vrlo dobro znamo kako treba postupiti“, rekao je Møller.

Pritom se osvrnuo na Europsko prvenstvo 2021., kada je Eriksen tijekom utakmice protiv Finske u Kopenhagenu doživio srčani zastoj. Tada je donesena odluka da se susret ipak odigra do kraja, što je poslije izazvalo brojne kritike.

Nakon sinoćnjeg incidenta Eriksen je, okružen danskim i ukrajinskim igračima, samostalno napustio teren i ušao u vozilo hitne pomoći. Ubrzo potom utakmica je službeno prekinuta.

Obje reprezentacije okupile su se na središtu igrališta, gdje im se obratio Riemer.

„Zahvalili smo Ukrajincima na sportskom duhu i načinu na koji su zajedno s nama prošli kroz ovu situaciju. Pozvao sam sve da formiramo zajednički krug i obratimo se publici. Na stadionu je bilo između 12 i 13 tisuća ljudi koji su svjedočili vrlo teškom trenutku. Smatrao sam da zaslužuju našu zahvalnost prije odlaska kući“, ispričao je.

Igrači i članovi stručnih stožera potom su zajedno obišli stadion te zahvalili danskim i ukrajinskim navijačima na podršci. Riemer nije skrivao koliko ga je dojmilo zajedništvo koje je nastalo u iznimno teškim okolnostima.

„To je bio izraz velikog poštovanja i ljudskosti. Ne govorim samo o odluci da se utakmica ne nastavi, nego o brizi koju su pokazali prema nama. Njihova spremnost da pomognu u svakom trenutku mnogo govori o njima kao ljudima“, zaključio je danski izbornik.

Podsjetimo, Eriksenu je nakon srčanog zastoja 2021. ugrađen implantabilni kardioverter-defibrilator (ICD). Liječnik reprezentacije Morten Boesen izjavio je za TV 2 Sport da se, prema njegovoj procjeni, uređaj aktivirao neposredno prije nego što je danski veznjak pao na travnjak.

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