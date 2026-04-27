Pojavila se snimka: Modrić nakon žestokog sudara izgledao jezivo

U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus su na San Siru odigrali bez pogodaka, a Luka Modrić je za domaćine igrao do 80. minute kada je napustio teren zbog ozljede nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama.

Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, Modrić je morao napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, a igrač Juventusa ostao je u igri.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Luka se opet našao u centru pažnje. On je, naime, izašao na travnjak kako bi se pozdravio s igračima, a nogometaši su ga zabrinuto pitali kako se osjeća.

U jednom trenutku Luka je spustio ruku s lica i kamera je uspjela snimiti njegovu glavu koja nije izgledala dobro.

Očito je bilo da je sudar ostavio teže posljedice i to je, uz Milan, jako loša vijesti i za izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića jer je Svjetsko prvenstvo sve bliže.

