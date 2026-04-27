STRAVA

Pojavila se snimka: Modrić nakon žestokog sudara izgledao jezivo

Foto: LaPresse/Sipa USA/Profimedia

Luka u centru pažnje, ovo ne izgleda dobro

27.4.2026.
9:14
M.G.
LaPresse/Sipa USA/Profimedia
U susretu 34. kola Serie A, jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, Milan i Juventus su na San Siru odigrali bez pogodaka, a Luka Modrić je za domaćine igrao do 80. minute kada je napustio teren zbog ozljede nakon što se s Manuelom Locatellijem sudario s glavama.

Obojica su pokušala doći do jedne lopte, no sudarili su se s glavama. Prekid je trajao nekoliko minuta dok im se ukazivala pomoć. Nažalost, Modrić je morao napustiti teren dok se ošamućeno držao za glavu, a igrač Juventusa ostao je u igri.

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka Luka se opet našao u centru pažnje. On je, naime, izašao na travnjak kako bi se pozdravio s igračima, a nogometaši su ga zabrinuto pitali kako se osjeća.

U jednom trenutku Luka je spustio ruku s lica i kamera je uspjela snimiti njegovu glavu koja nije izgledala dobro.

Snimku možete pogledati OVDJE.

Očito je bilo da je sudar ostavio teže posljedice i to je, uz Milan, jako loša vijesti i za izbornika hrvatske reprezentacije Zlatka Dalića jer je Svjetsko prvenstvo sve bliže.

Luka ModrićOzljedaMilanSerie AJuventusGlava
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
