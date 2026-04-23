Očaj u Barceloni: Poznata težina ozljede Laminea Yamala

Španjolski napadač Lamine Yamal ozlijedio se u srijedu u utakmici La Lige između Barcelone i Celte Vigo, a dan kasnije stigla je informacija o težini njegove ozljede.

Osamnaestogodišnji Yamal je izveo kazneni udarac i postigao gol u 40. minuti protiv Celte Vigo, ali nakon što je lopta došla do mreže, Yamal je ozlijeđen pao. Uhvatio se za lijevu tetivu koljena prije izlaska s terena i nakon toga zavladao je strah u Barceloni i Španjolskoj.

Dan nakon ozljede stigli su prvi rezultati pretraga i oni donose lošu vijest za Barcelonu jer je Yamal izgubljen za ostatak sezone zbog ozljede mišića lijeve noge, ali i dobru vijest za Španjolsku jer bi trebao biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

🚨🚨| OFFICIAL: Lamine Yamal suffers a left hamstring injury involving the biceps femoris.



He’s 𝐑𝐔𝐋𝐄𝐃 𝐎𝐔𝐓 for the rest of the season but is expected to recover in time for the World Cup. pic.twitter.com/QCEopwp5ym — CentreGoals. (@centregoals) April 23, 2026

