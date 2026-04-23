WUNDERKIND NA MUKAMA /

Očaj u Barceloni: Poznata težina ozljede Laminea Yamala

Očaj u Barceloni: Poznata težina ozljede Laminea Yamala
Foto: Josep LAGO/AFP/Profimedia

Lamine Yamal ozlijedio je mišić lijeve noge

23.4.2026.
15:45
M.G.
Josep LAGO/AFP/Profimedia
Španjolski napadač Lamine Yamal ozlijedio se u srijedu u utakmici La Lige između Barcelone i Celte Vigo, a dan kasnije stigla je informacija o težini njegove ozljede.

Osamnaestogodišnji Yamal je izveo kazneni udarac i postigao gol u 40. minuti protiv Celte Vigo, ali nakon što je lopta došla do mreže, Yamal je ozlijeđen pao. Uhvatio se za lijevu tetivu koljena prije izlaska s terena i nakon toga zavladao je strah u Barceloni i Španjolskoj.

Dan nakon ozljede stigli su prvi rezultati pretraga i oni donose lošu vijest za Barcelonu jer je Yamal izgubljen za ostatak sezone zbog ozljede mišića lijeve noge, ali i dobru vijest za Španjolsku jer bi trebao biti spreman za nastup na Svjetskom prvenstvu.

OzljedaLamine YamalBarcelonašpanjolskaSvjetsko Prvenstvo 2026.La Liga
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
