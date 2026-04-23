JE LI MOGUĆE?

Samo to ne! Englezi tvrde: 'Kraj sezone za Joška Gvardiola'

Foto: Martin Rickett/PA Images/Profimedia

Manchester Evening News u svojem pisanju tvrdi kako je Joško Gvardiol završio sezonu u dresu Cityja

Silvijo Maksan
Silvijo Maksan
23.4.2026.
7:52
Martin Rickett/PA Images/Profimedia
Joško Gvardiol, jedan od ključnih hrvatskih reprezentativaca i elitni nogometaš Manchester Cityja, prema pisanju Manchester Evening Newsa neće se vraćati u momčad za preostale premierligaške utakmice ove sezone. Hrvatski stoper izvan terena je još od siječnja zbog prijeloma potkoljenične kosti desne noge.

Nakon ozljede podvrgnut je operaciji, a iako se ranije nagađalo da bi se mogao uključiti u treninge prije kraja sezone, sada se čini da će potpuno spreman biti tek za početak priprema za sljedeću sezonu. Njegov povratak na teren u dresu Cityja tako se očekuje na startu sezone 2026./2027. Do ozljede je upisao 23 nastupa u svim natjecanjima, uz učinak od dva pogotka i pet asistencija. U međuvremenu, Manchester City se dobrim rezultatima ponovno uključio u borbu za naslov te trenutačno drži vrh ljestvice Premier lige.

Vrijeme njegova oporavka važno je i za hrvatsku reprezentaciju, posebno u kontekstu Svjetskog prvenstva koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Hrvatska će nastupati u skupini L zajedno s Engleskom, Panamom i Ganom.

Novinar Net.hr-a Maj Gašparac prije tri je dana ekskluzivno doznao najnovije informacije o Jošku Gvardiolu i Gvardiol bi trebao biti spreman za Svjetsko nogometno prvenstvo. 

"Joško Gvardiol vraća se na teren sredinom ili krajem svibnja. Net.hr iz izvora bliskog igraču doznaje kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za samu završnicu sezone Premier lige. Ako sve prođe u redu i ne bude nikakvih komplikacija, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za City, ali i ključno za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu", navodi se u tekstu.

Ipak, izvor je naglasio kako sve ovisi o daljnjem tijeku oporavka, no zasad su sve vijesti izrazito pozitivne. Kako doznajemo, Gvardiol trenira dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, kako bi se što prije vratio u punu formu. Zasad odrađuje individualne treninge u teretani pod nadzorom klupskih stručnjaka i još nije poznato kada će se priključiti punom treningu s momčadi.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
