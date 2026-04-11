FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VREMENA JE SVE MANJE /

Guardiola otkrio informaciju koja zanima cijelu Hrvatsku: Evo kakvo je stanje s Gvardiolom

×
Foto: Martin Rickett/PA Images/Profimedia

11.4.2026.
18:49
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Manchester City u nedjelju 12. travnja igra utakmicu protiv Chelsea, ali na toj utakmici će opet biti bez Joška Gvardiola. Sjajni hrvatski branič je izvan terena od siječnja, a sada je trener Cityja otkrio kakvo je stanje:

"On je također sve bolje, ali još uvijek nije ni blizu", rekao je Guardiola u najavi, kako prenosi Manchester Evening News. Taj portal navodi kako postoji mogućnost da se Gvardiol oporavi do kraja sezone, ali da će teško nastupiti jer Joško želi biti potpuno spreman za Svjetsko prvenstvo.

Podsjećamo, Joško se ozlijedio u siječnju u utakmici s Chelseajem, a iako su početne prognoze bile da neće biti spreman za Svjetsko prvenstvo, kako se ono bliži, Gvardiol je sve bliže povratku.

Joško GvardiolPep GuardiolaManchester CitySvjetsko Prvenstvo 2026.
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike