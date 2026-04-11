Guardiola otkrio informaciju koja zanima cijelu Hrvatsku: Evo kakvo je stanje s Gvardiolom

Manchester City u nedjelju 12. travnja igra utakmicu protiv Chelsea, ali na toj utakmici će opet biti bez Joška Gvardiola. Sjajni hrvatski branič je izvan terena od siječnja, a sada je trener Cityja otkrio kakvo je stanje:

"On je također sve bolje, ali još uvijek nije ni blizu", rekao je Guardiola u najavi, kako prenosi Manchester Evening News. Taj portal navodi kako postoji mogućnost da se Gvardiol oporavi do kraja sezone, ali da će teško nastupiti jer Joško želi biti potpuno spreman za Svjetsko prvenstvo.

Podsjećamo, Joško se ozlijedio u siječnju u utakmici s Chelseajem, a iako su početne prognoze bile da neće biti spreman za Svjetsko prvenstvo, kako se ono bliži, Gvardiol je sve bliže povratku.

