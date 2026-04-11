Nijemci odali počast slavnom dinamovcu: 'Legende nikad ne umiru'

Uoči susreta 29. kola 2. Bundeslige između Karlsruhera i Arminije Bielefeld, cijeli stadion u Njemačkoj odao je počast Srećku Bogdanu, nekadašnjem nogometašu Dinama koji je preminuo u 69. godini života.

U znak sjećanja na bivšeg igrača, prije početka utakmice održana je minuta šutnje, dok su navijači na tribinama razvili transparent s porukom: “Legende nikad ne umiru! Počivaj u miru Čeči”. Time je njemački klub još jednom pokazao koliko je dubok trag Bogdan ostavio tijekom svoje karijere. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE

Srećko Bogdan, poznat pod nadimkom Čeči, u Karlsruher je stigao 1985. godine nakon razdoblja provedenog u Dinamu. U njemačkom klubu proveo je devet sezona, sve do kraja igračke karijere, te upisao ukupno 280 nastupa, čime je stekao status jednog od prepoznatljivih imena u povijesti kluba.

Njegov odlazak nije prošao nezapaženo ni u rodnom kraju. Bogdan je pokopan u petak na gradskom groblju u Mursko Središće, a prije posljednjeg ispraćaja održana je i komemoracija u čast međimurske nogometne legende.

Emotivna scena iz Karlsruhea još jednom je potvrdila koliko su njegovi nastupi i doprinos ostali u sjećanju navijača, koji su mu na dostojanstven način odali posljednju počast.

