Doznajemo kada se Joško Gvardiol vraća na teren

Joško Gvardiol vraća se na teren sredinom ili krajem svibnja. Net.hr iz izvora bliskog igraču doznaje kako njegov oporavak od ozljede teče prema planu i mogao bi biti na raspolaganju treneru Manchester Cityja Pepu Guardioli za samu završnicu sezone Premier lige.

Ako sve prođe u redu i ne bude nikakvih komplikacija, mogao bi zaigrati u posljednje dvije do tri utakmice sezone, što bi bio ogroman dobitak za City, ali i ključno za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu.

Ipak, naš izvor naglasio je kako sve ovisi o daljnjem tijeku oporavka, no zasad su sve vijesti izrazito pozitivne.

Kako doznajemo, Gvardiol trenira dva puta dnevno, ujutro i poslijepodne, kako bi se što prije vratio u punu formu. Zasad odrađuje individualne treninge u teretani pod nadzorom klupskih stručnjaka i još nije poznato kada će se priključiti punom treningu s momčadi.

Podsjećamo, Gvardiol je početkom siječnja zadobio tešku ozljedu, prijelom potkoljenice, u prvenstvenoj utakmici protiv Chelseaja, zbog čega je morao na operaciju i od tada traje njegov oporavak.

