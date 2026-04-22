Nevjerojatna noć za Atletico: Crveni karton i potpuni preokret srušili velikana!

Nogometaši Elchea večeras su na domaćem terenu pobijedili Atletico Madrid s 3-2 u utakmici 33. kola španjolske Primere i došli do vrijednih bodova u borbi za ostanak.

Gosti iz Madrida igrali su u pričuvnoj postavi jer sljedeći tjedan igraju polufinale Lige prvaka, ali su ipak poveli u 10. minuti preko Nicolasa Gonzaleza, a osam minuta kasnije David Affengruber izjednačio je za Elche. Atletico je od 30. minute igrao s igračem manje, nakon što je Thiago Almada dobio izravni crveni karton.

Elche je iskoristio brojčanu prednost i poveo u 33. minuti golom iz penala Andrea Silve, ali samo minutu kasnije Gonzalez je izjednačio rezultat svojim drugim golom na utakmici. Pobjedu domaćoj momčadi donio je Andre Silva svojim drugim golom u 75. minuti.

Atletico Madrid upisao je četvrti uzastopni poraz u Primeri i nalazi se na četvrtom mjestu s 57 bodova, dok je Elche na 15. mjestu s 35 bodova.

