Nevjerojatna noć za Atletico: Crveni karton i potpuni preokret srušili velikana!

Foto: Francisco Macia/Shutterstock Editorial/Profimedia

22.4.2026.
22:26
Hina
Nogometaši Elchea večeras su na domaćem terenu pobijedili Atletico Madrid s 3-2 u utakmici 33. kola španjolske Primere i došli do vrijednih bodova u borbi za ostanak.

Gosti iz Madrida igrali su u pričuvnoj postavi jer sljedeći tjedan igraju polufinale Lige prvaka, ali su ipak poveli u 10. minuti preko Nicolasa Gonzaleza, a osam minuta kasnije David Affengruber izjednačio je za Elche. Atletico je od 30. minute igrao s igračem manje, nakon što je Thiago Almada dobio izravni crveni karton.

Elche je iskoristio brojčanu prednost i poveo u 33. minuti golom iz penala Andrea Silve, ali samo minutu kasnije Gonzalez je izjednačio rezultat svojim drugim golom na utakmici. Pobjedu domaćoj momčadi donio je Andre Silva svojim drugim golom u 75. minuti.

Atletico Madrid upisao je četvrti uzastopni poraz u Primeri i nalazi se na četvrtom mjestu s 57 bodova, dok je Elche na 15. mjestu s 35 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Sanchez priznao nakon poraza: 'Pokušali smo sve, ali nismo našli put do gola'

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
