Svi golovi Hrvatske na SP-u 1998: Proživite put Vatrenih do legendarne bronce u Francuskoj

Svjetsko prvenstvo 1998. je za sve one koji su ga doživjeli nezaboravan turnir koji će zauvijek ostati urezan u pamćenje.

Hrvatska je osvojila broncu, a nesretni trenutak nepažnje legendarnog kapetana Zvone Bobana na kraju nas je 'koštao' zlata protiv, svi će se složiti, onakvog neprepoznatljivog Brazila.

Davor Šuker je bio najbolji strijelac turnira, a mladi debitant kojeg je malo tko od sudionika na SP-u uopće znao smjestiti na karti, uzeo je medalju - sa stavom.

Sjećanja zauvijek žive u glavi i srcu, a rijetko kad imamo priliku prisjetiti se barem golova u finoj visokoj rezoluciji. Upravo to nam je priuštila FIFA, koja je objavila sve naše golove s turnira. Sve one koje su nas prvo u skupini pa u nokaut fazi odveli do legendarne bronce.

Pogledajte i prisjetite se kako je to izgledalo sve od Jamajke i prvog gola kojeg je za Hrvatsku na SP-ima zabio Mario Stanić pa sve do Nizozemske i gola Šukera kroz noge Jaapa Stama.

