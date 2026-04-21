KOD INTERA /

Pogledajte gol Baturine na kultnoj Meazzi: Ide li Como do povijesnog finala Kupa?

Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl/Alamy/Profimedia

Ekipa Cesca Fabregasa je Interu zabila i drugi gol u 48. minuti kada je precizan bio Lucas Da Cunha

21.4.2026.
22:20
Sportski.net
Martin Baturina zabio je još jedan veliki gol te tako potvrdio odlični drugi dio sezone. 

Pogodio je Baturina u 32. minuti za 1:0 Coma na gostovanju kod Intera u uzvratnoj utakmici polufinala talijanskog Kupa. 

Anastasios Douvikas kratko je odigrao za Ignacea Van der Brempta, koji je probio po desnom krilu i poslao povratnu loptu na koju se pak fino oslobodio Baturina. 

Ostao je nekadašnji igrač Dinama usamljen na desetak metara i pospremio loptu uz stativu. Gol OVDJE

Hrvatski reprezentativac zabio je svoj osmi gol ove sezone u 29. nastupu u svim natjecanjima. Ima i četiri asistencije, a što se tiče učinka u Kupu, sada je na dva gola i jednoj asistenciji u pet nastupa. 

Ekipa Cesca Fabregasa je na Giuseppe Meazzi zabila i drugi gol. Lucas Da Cunha je pogodio u 48. minuti. 

Prvi susret završio je 'nulom', a Como večeras lovi prvi, povijesni plasman u finale talijanskog Kupa. U slučaju da izbace Inter, u finalu bi čekali pobjednika susreta između Lazija i Atalante. Te dvije ekipe igraju uzvrat u srijedu od 21 sat, a prvi dvoboj završio je remijem 2:2.

Utakmica je u tijeku. Baturina igra od početka, a Smolčić, kao i Sučić s druge strane, su počeli na klupi. Petar Sučić ipak je ušao u 60. minuti utakmice. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
