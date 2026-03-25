Cijenjeni umjetnik iznenadio Martina Baturinu: Pogledajte djelo kakvo ne dobiva bilo tko

Martin Baturina u posljednje je vrijeme konačno počeo pokazivati talent koji neupitno posjeduje, a svi ga s nestrpljenjem očekujemo vidjeti i u dresu reprezentacije.

Oduševljeni Zlatko Dalić govori kako je 'Baturina kliknuo u glavi i opet se izborio za velike stvari', a Talijani nekoliko puta tjedno sipaju hvalospjeve o 'hrvatskom čarobnjaku'.

Sada je priznaje stiglo i iz umjetničkih voda. Cijenjeni umjetnik RJCustoms, poznat po suradnji sa zvijezdama poput Judea Bellinghama i Danija Carvajala, osobno je doputovao u Italiju kako bi Baturini uručio unikatni, ručno oslikani dres. Cijeli je proces zabilježio i podijelio u videu na svom Instagramu.

RJCustoms poznat je po izradi nevjerojatno detaljnih portreta sportaša koje slika izravno na dresove te na Instagramu ima gotovo 23.000 pratitelja. Njegov je rad prepoznat i na najvišoj razini pa je tako uoči finala Lige prvaka 2024. gostovao na Real Madrid TV-u kako bi predstavio dres s likom Bellinghama. Sada se na popisu njegovih klijenata našao i hrvatski reprezentativac.

Umjetnik je inspiraciju za Baturinin dres pronašao u virtualnom svijetu iskoristivši njegovu specijalnu karticu iz popularne videoigre "EA FC 26", na kojoj Baturina ima impresivnu ocjenu 88. Na prednjoj strani dresa Como Gaming Cluba naslikao je Baturinin portret uz njegove statistike iz igre, stvarajući tako savršen spoj stvarnog i digitalnog uspjeha.

Susret umjetnika i Baturine organiziran je na stadionu Coma. Baturina je bio vidno iznenađen, ali i sretan zbog poklona te se srdačno zahvalio umjetniku.

Podsjetimo, talijanski novinar, poznati 'insajder' Nicolo Schira objavio je kako je u siječnju ove godine stigla velika ponude za Baturinu iz Engleske. Leeds je nudio 30 milijuna eura da Baturina nakon samo pola sezone u Italiji preseli na Otok. Međutim, Como je to odbio jer smatra Baturinu nedodirljivim u tom pogledu.

Cesc Fabregas smatra ga ključnim igračem u svojoj momčadi, a Tuttomercato ističe kako Baturina sada sigurno vrijedi i 50-ak milijuna eura nakon što je iz Dinama doveden za 18 milijuna, točnije 25 milijuna uključujući bonuse.

