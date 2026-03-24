Talijani se raspisali o 'hrvatskom čarobnjaku Baturini' pa poručili: 'Nezaustavljiv je!'

Martin Baturina konačno je u posljednje vrijeme počeo pokazivati talent koji neupitno posjeduje.

Oduševljeni Zlatko Dalić govori kako je 'Baturina kliknuo u glavi i opet se izborio za velike stvari', a talijanski Tuttomercato mu je posvetio tekst pod naslovom: "Baturina je nezaustavljiv. Zabija u svakoj drugoj utakmici drugog dijela sezone. Como ga je čekao."

"U nedjeljnom popodnevu Coma protiv Pise, ispunjenom golovima, nije ni započeo utakmicu, ali Martin Baturina nastavlja se dokazivati ​​kao Fabregasov igrač u trenutno najboljoj formi. Također je i najkonstantniji. Hrvatski čarobnjak, koji uživa u startu na lijevom krilu i stalnoj rotaciji sa suigračima, u usponu je od siječnja, ušavši u 37. minuti utakmice za vrijeme ručka zbog ozljede koljena Jesusa Rodrigueza."

"Od ulaska mu je trebalo samo 11 minuta da zabije. Njegov šesti ligaški gol, sedmi ukupno (uključujući i Kup) otkako je stigao na obale jezera Como kako bi nosio bijelo-plavi dres, dodao je i četiri asistencije u svim natjecanjima. Uz Jacoba Ramona, Baturina je igrač Coma koji je do sada ove sezone najviše napredovao, a brojke to i dokazuju. Gol praktički svake dvije utakmice u drugoj polovici sezone (isključujući njegov problem s gležnjem i dva izostanka) potvrđuje uspjeh uprave Coma kao ljetnog pojačanja, posebno uzimajući u obzir buduće izglede za odlazak Nica Paza."

Strašan uspon

Talijani ističu kako je Como zapravo platio malo Dinamu za sjajnog igrača.

"A pomisliti da je ljeti doveden za 18 milijuna eura (25 milijuna eura uključujući bonuse) iz zagrebačkog Dinama, pobijedivši Fiorentinu i druge transferne rivale. U međuvremenu, u roku od tri mjeseca, njegova se vrijednost praktički udvostručila, sada doseže vrhunac od 50 milijuna eura. Dok se Leeds javio u siječnju, kružile su glasine da čak nude 30 milijuna eura kako bi pokušali uvjeriti Como da ga pusti tijekom Baturininog teškog razdoblja. Ali ne, klub iz Lombardije nije htio ni čuti za to, ignorirajući to i gledajući unaprijed. S punim povjerenjem u 23-godišnjeg Hrvata koji je uključen i u SofaScore-ovu najbolju momčad 30. kola Serie A."

Podsjetimo, talijanski novinar, poznati 'insajder' Nicolo Schira objavio je kako je u siječnju ove godine stigla velika ponude za Baturinu iz Engleske. Leeds je nudio 30 milijuna eura da Baturina nakon samo pola sezone u Italiji preseli na Otok. Međutim, Como je to odbio jer smatra Baturinu nedodirljivim u tom pogledu. Cesc Fabregas smatra ga ključnim igračem u svojoj momčadi.

Behind The Scenes - #Como have turned down a #Leeds’ bid of 30M last January for Martin #Baturina, who was and is considered non-transferable. The croatian talent is a key-player for Cesc #Fabregas’ Project. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 22, 2026

