Nakon 94 godine ugašen simbol grada Šibenika: 'Jučer je bio možda najtužniji dan'

A jučer je došao kraj jednoj dugoj nogometnoj tradiciji. Na Šubićevcu je nakon gotovo 94 godine postojanja, nogometni klub Šibenik odigrao svoju posljednju utakmicu protiv Jadrana iz Kaštel Sućurca. Financijske dubioze odvele su klub u stečaj, pa bi se sada trebao osnovati novi - koji će s natjecanjem krenuti od najnižeg ranga. Nogometni klub Šibenik bio je i simbol grada, ali za mnoge - dio obiteljske tradicije.

RTL-ov Rade Županović razgovarao je s Dariom Kulušićem, tajnikom Zajednice sportova Grada Šibenika, o posljednoj utakmici i kraju povijesnog kluba.

Vi ste i nogometaš i nogometni sudac i navijač Šibenika - kakav je vaš osjećaj zbog svih ovih okolnosti koje su se dogodile vezano uz klub?

Osjećaj je jedinstven - ne može mi biti podijeljen, Jedna agonija. Jučerašnji dan bio je možda najtužniji u životu svih onih koji vole nogomet u gradu Šibeniku. Jer jedna velika priča u biti vezana za HNK Šibenik odlazi u povijest. Dogodilo se što se dogodilo - povratka nema. Nažalost, pričati o krivcima i svemu onome što je bilo je bespredmetno. Ali zaista osjećaj koji vlada u svim ljubiteljima šibenskog nogometa. Ja ga mogu prezentirati, koji se osobno osjećam jako razočarano, tužno jer odlazi dio identiteta svih onih koji su osjećali nogomet u gradu Šibeniku.

Otvarate jednu novu stranicu, jedno novo poglavlje za Grad Šibenik, kad je nogometni klub u pitanju. Sutra je osnivačka skupština. Već je poznato ime. Novi klub nosit će predznak građanskog nogometnog kluba Šibenik.

Već nekoliko mjeseci radimo na više dionika, više struktura javnog života grada Šibenika, sportskog, društvenog. Radim na osnivanju novog načina nogometnog upravljanja u gradu Šibeniku. Odlučeno je da se klub zove Građanski nogometni klub Šibenik po uzoru na drugi klub u gradu koji imamo u košarci koji se zove Građanski košarkaški klub Šibenka. Tako da se nismo tu puno mislili. Činilo nam se odmah u startu zanimljivo da imamo i nogomet i košarku pod kapom građanskog. Sve je spremno za osnivačku skupštinu. Zaista veliki trud uložen u zadnjih nekoliko mjeseci. Svi oni koji trebaju biti uključeni u tu cijelu priču dali su izniman doprinos od ljudi iz sportskog života koji će biti članovi skupštine koji su dokazani u sportskom svijetu grada Šibenika u svojim upravljačkim i organizacijskim ulogama te, naravno, u svemu tome ne bi bilo smisla da nemamo šibenske navijače Funcute koji su nam dali podršku. U ovoj cijeloj priči moramo razumjeti da je njima najteže. S obzirom da emocija koju nose prema starom klubu je prevelika, ali jednostavno mora prevladati razum jer da ne krenemo u ovu priču. Alternative nema nogometa, ne bi bilo u gradu Šibeniku.