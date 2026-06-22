Kaos iza tri ujutro: Divljao BMW-om, zabio se u policiju - kazna je stigla ekspresno

Dvadesetogodišnji mladić morat će platiti 5630 eura kazne nakon što je prošle subote iza tri sata ujutro na području Lučkog izazvao pravu policijsku potjeru, udario u policijski automobil i tijekom uhićenja - nogom udario i policajca.

Kako je izvijestila zagrebačka policija, sve je počelo oko 3.35 sati kada se mladić, vozeći BMW, odbio zaustaviti na svjetlosne i zvučne signale policijskih službenika koji su ga pokušali zaustaviti na prikladnom mjestu.

Umjesto zaustavljanja, dao se u bijeg. Policajci su krenuli za njim te ga pokušavali zaustaviti vodeći računa o sigurnosti ostalih sudionika u prometu.

Prema sumnjama policije, tijekom bijega 20-godišnjak je namjerno svojim BMW-om udario u službeni policijski automobil u kojem su se nalazila dvojica policijskih službenika. U sudaru je policijsko vozilo oštećeno.

Nakon toga mladić je izgubio nadzor nad automobilom i sletio s kolnika. No ni tada nije odustao od bijega. Izašao je iz vozila i nastavio bježati pješice.

Policajci su ga sustigli te pokušali savladati njegov otpor, spriječiti bijeg i staviti mu lisice. Tijekom naguravanja osumnjičeni je nogom udario jednog policijskog službenika kako bi spriječio službenu radnju.

Unatoč dramatičnoj potjeri, u događaju nitko nije ozlijeđen.

Zbog više prometnih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama 20-godišnjak je priveden nadležnom sudu, koji ga je pravomoćno proglasio krivim i izrekao mu novčanu kaznu od 5630 eura.

Po završetku kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.