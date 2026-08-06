Traže ostavku načelnika koji je sa sinovima prijetio i udarao po autu u kojem je bila beba

Nakon što je policija privela načelnika Općine Sveti Ivan Žabno Nenada Bošnjaka zbog incidenta u kojem su, prema sumnjama policije, on i njegovi sinovi vikali i udarali po automobilu 31-godišnjaka dok se u vozilu nalazila i beba, o svemu se oglasio lokalni HDZ koji traži njegovu ostavku.

Podsjetimo, koprivničko-križevačka policija ranije je, ne navodeći identitete, izvijestila da su trojica muškaraca narušavala javni red i mir vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete staro nekoliko mjeseci.

Policija je navela da su sudionici događaja od ranije u narušenim odnosima, dok motiv sukoba nije službeno potvrđen. Portal ePodravina objavio je da je načelnik Bošnjak 31-godišnjaku navodno uputio i prijetnje smrću.

Oduzeli im oružje

Trojici osumnjičenih određene su mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja veze s 31-godišnjakom, a 58-godišnjaku i 27-godišnjaku privremeno je oduzeto oružje koje zakonito posjeduju.

Sada se o svemu oglasio lokalni HDZ, koji je zatražio ostavku načelnika Bošnjaka i raspisivanje prijevremenih lokalnih izbora.

U priopćenju navode:

"Posljednjih dana Sveti Ivan Žabno nije tema hrvatske javnosti zbog novih investicija, razvojnih projekata ili uspjeha naših mještana. Nažalost, ime naše općine našlo se u središtu medijske pozornosti zbog događaja koji ozbiljno narušavaju njezin ugled i bacaju sjenu na rad općinske uprave.

To nije slika koju želimo slati o svojoj sredini. Naši stanovnici zaslužuju da se o Svetom Ivanu Žabnu govori zbog rada, razvoja, novih prilika i kvalitetnijeg života, a ne zbog afera i okolnosti koje izazivaju nepovjerenje i podjele.

Načelnik općine mora biti osoba koja svojim radom, ponašanjem i odgovornošću ulijeva povjerenje građanima te dostojno predstavlja općinu u javnosti. Kada se to povjerenje ozbiljno naruši, politička odgovornost postaje nužnost.

Stoga smatramo da je načelnik Nenad Bošnjak izgubio moralni i politički autoritet potreban za obnašanje dužnosti načelnika. Ne prejudicirajući ishod bilo kakvih postupaka, činjenica je da je nastala ozbiljna šteta za ugled naše općine, a povjerenje građana više se ne može zanemarivati.

Zbog toga HDZ Sveti Ivan Žabno poziva načelnika Nenada Bošnjaka da podnese neopozivu ostavku te omogući raspisivanje prijevremenih izbora. Građani su jedini koji imaju pravo odlučiti tko će u ovakvim okolnostima voditi općinu i preuzeti odgovornost za njezinu budućnost.

Naša općina ne smije biti talac političke krize niti osobnih interesa. Potrebna joj je stabilnost, odgovorno upravljanje i vodstvo koje će energiju usmjeriti na razvoj komunalne infrastrukture, potporu obiteljima, gospodarstvu, poljoprivredi, udrugama i mladima, umjesto na obranu političkih pozicija.

Vrijeme je za odgovornost. Vrijeme je za novi početak. Vrijeme je da Sveti Ivan Žabno ponovno bude prepoznat po radu, razvoju i poštenom upravljanju, a ne po negativnim naslovima koji štete ugledu cijele naše zajednice."