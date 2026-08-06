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Bradley Cooper otkrio koga njegova majka smatra boljim glumcem čak i od njega samog

Bradley Cooper otkrio koga njegova majka smatra boljim glumcem čak i od njega samog
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Foto: The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia

Holivudski glumac Bradley Cooper, poznat po diskreciji kada je riječ o privatnom životu, nedavno je podijelio simpatičnu anegdotu o svojoj majci Gloriji Campano

6.8.2026.
11:26
Hot.hr
The Hollywood Archive/Hollywood Archive/Profimedia
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U razgovoru je otkrio njezinu nesvakidašnju strast koja je iznenadila mnoge - opsesivno gledanje turskih serija. 

Od Hallmarka do Istanbula

Cooper je, gostujući u popularnom podcastu The Joe Rogan Experience, detaljno opisao kako se televizijski ukus njegove majke razvijao godinama. 'Diplomirala je s Hallmarka na turske sapunice', slikovito je objasnio glumac, aludirajući na prijelaz s američkih romantičnih filmova na kompleksnije i dramatičnije zaplete turske produkcije. Ta navika, koja uključuje čitanje engleskih titlova, traje već godinama i posebno se intenzivirala tijekom pandemije. Cooper je dodao da je njezina medijska evolucija otišla i korak dalje, pa sada satima gleda sadržaje kreirane pomoću umjetne inteligencije, gdje AI generirane slike prate pripovijedanje.

Can Yaman je 'najbolji glumac na svijetu'

U središtu njezine pažnje ipak je jedna serija: romantična komedija 'Erkenci Kuş', kod nas poznata kao 'Sanjalica'. Prema Cooperovim riječima, majka je cijelu seriju pogledala 'četiri ili pet puta'. Njezino oduševljenje ne staje samo na radnji, već je usmjereno na glavnog glumca, Cana Yamana. 'Ona će ući u sobu nakon maratonskog gledanja i reći: 'Ovaj tip, samo način na koji se kreće... On je najbolji glumac na svijetu', ispričao je Cooper kroz smijeh, dodavši kako ta titula u očima njegove majke očito nadmašuje i njegove vlastite nominacije za Oscara. Priznanje je izazvalo oduševljenje među obožavateljima turskog glumca diljem svijeta.

Bradley Cooper otkrio koga njegova majka smatra boljim glumcem čak i od njega samog
Foto: Profimedia

Cooperov sud i fenomen 'dugih pogleda'

Iako je u početku bio zbunjen dramatičnim zvukovima koji su dopirali iz njezine sobe, Cooper priznaje da je i sam zavirio u svijet istanbulske romanse. 'Usput, serija je prilično dobra. On je sjajan, a i glumica (Demet Özdemir) je također odlična', izjavio je. S humorom je opisao i specifičan stilski element turskih drama koji ga je posebno zaintrigirao. 'Postoje scene u kojima se likovi samo dugo, intenzivno gledaju. Ponekad pomisliš da se ekran zamrznuo, ali scena zapravo i dalje traje', primijetio je glumac, dodavši kako ga čak i usputno slušanje radnje uvuče u napetost i tjera da se pita što će se sljedeće dogoditi.

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VoyoSanjalicaCan YamanBradley Cooper
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