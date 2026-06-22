Vozio pijan, bez kacige i dokumenata: Slijedi mu 16 negativnih bodova

U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju navečer u Velikoj teško je ozlijeđen motociklist (25), izvijestila je policija.

Prema policijskim navodima, mladić je upravljao motociklom iako nije stekao pravo na upravljanje te pod utjecajem alkohola od 1,18 promila. Vozio je i bez zaštitne kacige.

Dok je s parkirališta skretao na kolnik, podigao je motocikl na stražnji kotač, nakon čega je izgubio kontrolu i udario u betonski rubnjak te betonski suhozid. Nakon nesreće napustio je mjesto događaja, no policajci su ga ubrzo pronašli.

Na motociklu je prevozio i djevojku (22), također bez zaštitne kacige. Kod nje je izmjereno 1,05 promila alkohola.

Osim toga, mladić kod sebe nije imao osobnu iskaznicu ni bilo koji drugi dokument kojim bi policija mogla provjeriti njegov identitet.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici protiv njega slijedi prekršajni nalog.

Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 3.800 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od 17 mjeseci te 16 negativnih prekršajnih bodova.