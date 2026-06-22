FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U VELIKOJ /

Vozio pijan, bez kacige i dokumenata: Slijedi mu 16 negativnih bodova

Vozio pijan, bez kacige i dokumenata: Slijedi mu 16 negativnih bodova
×
Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 3.800 eura

22.6.2026.
9:50
Jaga Komazec
Slaven Branislav Babic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju navečer u Velikoj teško je ozlijeđen motociklist (25), izvijestila je policija.

Prema policijskim navodima, mladić je upravljao motociklom iako nije stekao pravo na upravljanje te pod utjecajem alkohola od 1,18 promila. Vozio je i bez zaštitne kacige.

Dok je s parkirališta skretao na kolnik, podigao je motocikl na stražnji kotač, nakon čega je izgubio kontrolu i udario u betonski rubnjak te betonski suhozid. Nakon nesreće napustio je mjesto događaja, no policajci su ga ubrzo pronašli.

Na motociklu je prevozio i djevojku (22), također bez zaštitne kacige. Kod nje je izmjereno 1,05 promila alkohola.

Osim toga, mladić kod sebe nije imao osobnu iskaznicu ni bilo koji drugi dokument kojim bi policija mogla provjeriti njegov identitet.

Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici protiv njega slijedi prekršajni nalog.

Za navedene prekršaje predviđena je novčana kazna od 3.800 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od 17 mjeseci te 16 negativnih prekršajnih bodova.

MotociklistKacigaPijani VozačPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike