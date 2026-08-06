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KRAĐA NA PEŠČENICI /

Zagrebačka policija moli građane za pomoć: 'Prepoznajete li osobe s fotografija?'

Zagrebačka policija moli građane za pomoć: 'Prepoznajete li osobe s fotografija?'
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Foto: PU zagrebačka

Obje osobe odjevene su u crne majice s kapuljačama, crne trenirke i crne tenisice

6.8.2026.
10:23
Tajana Gvardiol
PU zagrebačka
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Nepoznati počinitelj počinio je u petak, 25. travnja 2025. godine kazneno djelo krađe na području Peščenice. Zagrebačka policija danas je objavila fotografije na kojima su osobe za koje se pretpostavlja da raspolažu saznanjima o navedenom kaznenom djelu.

Zagrebačka policija moli građane za pomoć: 'Prepoznajete li osobe s fotografija?'
Foto: PU zagrebačka
Zagrebačka policija moli građane za pomoć: 'Prepoznajete li osobe s fotografija?'
Foto: PU zagrebačka

Na fotografijama su dvije mlađe osobe, jedna je svjetlije, a druga crne kose. Obje osobe odjevene su u crne majice s kapuljačama, crne trenirke i crne tenisice. 

Zagrebačka policija moli građane za pomoć: 'Prepoznajete li osobe s fotografija?'
Foto: PU zagrebačka

"Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobama s fotografija pozivamo ih da nas o tome obavijeste pozivom na broj telefona 192 ili 01/2302-122. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adresa [email protected] ili [email protected]", naveli su u policiji te naglasili da se informacije mogu dostaviti i anonimno. 

KrađaZagrebačka PolicijaFotografijePeŠĆenicaZagreb
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