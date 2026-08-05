Provaljivao u Zagrebu i Splitu: Plijen procijenjen na više od 800.000 eura

Policija je uhitila državljanina Čilea (35) kojeg sumnjiči za pet provala u Zagrebu i Splitu, u kojima je ukrao predmete vrijedne više od 800.000 eura.

Prema sumnjama policije, od 4. do 17. srpnja taksijem je dolazio do kuća i stanova na području Medveščaka i Novog Zagreba. Provaljivao je kroz vrata terasa, koristeći fizičku snagu i alat, a potom odnosio novac, nakit, odjeću, putne kofere te nekoliko "novčanika" za kriptovalute i internetske transakcije.

Dva tjedna poslije na sličan je način navodno provalio u dva apartmana na splitskom Žnjanu, kojima su se koristili strani državljani. Nakon što je oštetio i otvorio balkonske prozore, vrata je blokirao stolicama kako ga nitko ne bi ometao.

Foto: PU zagrebačka

Dva tjedna poslije na sličan je način navodno provalio u dva apartmanu na splitskom Žnjanu, kojima su se koristili strani državljani.

Vrata je, da bi se osigurao u nesmetanoj krađi, blokirao stolicama te iz apartmana otuđio odjeću, parfeme, nakit, odjevne predmete, kozmetiku, tehničku opremu, novčanik s dokumentima i novcem nakon čega je s otuđenim predmetima pobjegao.

Foto: PU zagrebačka

Uhićen pri dolasku u Zagreb

Zajedničkim radom zagrebačke i splitsko-dalmatinske policije utvrđen je identitet osumnjičenog i povezanost sa svim provalama.

Policija je u ponedjeljak doznala da se muškarac kreće iz Splita prema Zagrebu, gdje je uhićen odmah po dolasku.

Nakon kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku, a posebno izvješće dostavljeno je nadležnom državnom odvjetništvu u Zagrebu.