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OPASNOST I DALJE TRAJE /

Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje

Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje
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Foto: Zhu Yubo/Xinhua News/Profimedia

Vlasti su upozorile da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka i potoka zbog višednevnih oborina

22.7.2026.
6:22
Hina
Zhu Yubo/Xinhua News/Profimedia
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Obilne kiše koje su pogodile velik dio Čilea odnijele su 13 života, dok se sedam osoba vodi kao nestalo, izvijestila je u srijedu agencija Reuters. 

Nevrijeme je zahvatilo područje od središnjeg do južnog dijela zemlje, uzrokujući poplave, zatvaranje cesta i veliku štetu na kućama.

Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje
Foto: Zhu Yubo/Xinhua News/Profimedia
Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje
Foto: Handout/AFP/Profimedia
Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Prema podacima hitne službe Senapred, 2281 osoba morala je napustiti svoje domove, 81 kuća je uništena, a 2761 teško oštećena. Bez električne energije ostalo je oko 87.000 ljudi.

Vlasti su upozorile da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka i potoka zbog višednevnih oborina.

Ministar unutarnjih poslova Claudio Alvarado rekao je da vlada planira pokrenuti postupke protiv distributera električne energije zbog kašnjenja u obnovi opskrbe.

Katastrofalne kiše odnijele 13 života: Bujice nosile kuće, a tisuće ostale bez struje
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Nastava je obustavljena u školama u više općina u četiri regije, a dio rudarskih aktivnosti privremeno je smanjen zbog loših vremenskih uvjeta.

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