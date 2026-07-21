Oluja pogodila dio Hrvatske: Pala tuča, temperature se snizile, a najgore tek dolazi

Promjena vremena stigla je u ponedjeljak na sjeverni Jadran gdje se razvio olujni sustav koji je zahvatio i dijelove Istre, Kvarnera, Gorskog kotara te krajnji sjever Dalmacije.

Uz kišu, na moru je lokalno zabilježeno i jače grmljavinsko nevrijeme i pad temperature od čak desetak stupnjeva u kratkom vremenu.

Podaci mreže Crometeo pokazuju da je najviše kiše palo u dijelovima Gorskog kotara. Na meteo postaji u Puli zabilježeno je deset litara kiše po kvadratnom metru.

Rano u utorak pala je tuča na području između Kukuzovca i Glavica u Dalmatinskoj zagori, javlja Dalmacija danas. Kako je to izgledalo pogledajte na ovoj poveznici.

Nestabilnosti na Jadranu

Jučerašnji dan donio je nestabilnosti na dijelu sjevernog Jadrana, a Lošinj je ponovno pogodila šćiga - pojava naglog spuštanja i dizanja razine mora u rasponu od gotovo metar.

U Dalmaciji je bilo stabilno i iznimno vruće. Prema službenim podacima DHMZ-a, najviših 37,1°C izmjereno je u Lastovu. Slijede Ploče 36,5°C, Split Resnik 36,1°C, Makarska 36,0°C, Split Marjan 35,6°C, Šibenik 35,5°C itd. Površinske temperature mora su oko 26 stupnjeva.

Od danas će se vremenske prilike postupno destabilizirati i u Dalmaciji. Nažalost, postoji mogućnost izraženog nevremena krajem dana i navečer na što je upozorio DHMZ izdavši narančasto upozorenje za veći dio Jadrana.

Foto: DHMZ

"Promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu i u predjelima uz njega i izraženi, osobito u drugom dijelu dana kad je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura, sredinom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Poslijepodne i navečer uz nestabilnosti vjetar prolazno jak, moguće i olujan, zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 24 do 28, na Jadranu između 29 i 34 °C", prognoza je DHMZ-a.