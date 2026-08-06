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Drama na Bilicama: Požar buknuo u ćeliji, brzom reakcijom spriječili širenje plamena

Drama na Bilicama: Požar buknuo u ćeliji, brzom reakcijom spriječili širenje plamena
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Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Zatvorenike su preventivno prevezli do Hitne pomoći i pregledali

6.8.2026.
9:54
Katarina Dimitrijević HrnjkašIvana Ivanda Rožić
Miranda Cikotic/PIXSELL
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RTL Danas doznaje da je u utorak, 4. kolovoza, u jutarnjim satima u splitskom zatvoru na Bilicama spriječen požar u jednoj od zatvorskih soba.

Iz Ministarstva pravosuđa potvrdili su da se sve dogodilo oko 6 sati, kada su službenici primijetili dim i manji požar u jednoj od zatvorskih soba.

„Pravovremenom reakcijom službenika pravosudne policije požar je odmah ugašen pomoću aparata za gašenje, a zatvorenici su sigurno premješteni iz sobe“, odgovorili su nam iz Ministarstva.

Nitko od službenika nije ozlijeđen, kao ni osobe lišene slobode. Nastala je tek manja materijalna šteta.

Zatvorenike je preventivno pregledala Hitna medicinska pomoć Solin.

„Utvrđeno je da nema potrebe za daljnjom medicinskom obradom“, odgovorili su iz Ministarstva pravosuđa.

Zatvor BiliceSplitPožarMinistarstvo Pravosuđa
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