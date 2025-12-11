Doznajemo: U splitskom zatvoru sinoć opet izbio požar, poznati detalji

Kako doznaje RTL u noći sa srijede na četvrtak, točnije između 2 i 3 sata ujutro, u splitskom zatvoru Bilice izbio je požar.

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je incident:

"U Zatvoru u Splitu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, 11. prosinca 2025. zatvorenik je u spavaonici zapalio svoj madrac.

Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen.

S obzirom na to da su vatru brzo ugasili službenici pravosudne policije te osobe lišene slobode nije bilo potrebe za pozivanje vatrogasne službe.

Nitko od službenika pravosudne policije i osoba lišene slobode nije ozlijeđen", stoji u službenom priopćenju.

Podsjetimo, u lipnju se također desio požar u tom zatvoru. Odmah je stigla hitna pomoć. Zatvorenici u jednoj ćeliji "nagutali" dima i pod jakom pratnjom policije prebačeni su u KBC Split.

