Američka vojska izvela 'velike napade' u Siriji: Objavili brutalne snimke udara

Američka vojska izvela je u subotu više napada u Siriji usmjerenih na ciljeve militantne skupine Islamske države. Američko Središnje zapovjedništvo objavilo je da je izvelo "napade velikih razmjera" oko 18.30 sati po hrvatskom vremenu.

Sve je dio operacije Hawkeye Strike koju je odobrio američki predsjednik Donald Trump "kao izravan odgovor na smrtonosni napad ISIS-a na američke i sirijske snage u Palmiri u Siriji 13. prosinca" prošle godine, prenosi Sky News.

"Zasjeda koju je izveo terorist ISI-a rezultirala je tragičnom smrću dva američka vojnika i jednog američkog civilnog prevoditelja", stoji u priopćenju vojnog zapovjedništva.

Drugi dio osvete

Američki predsjednik ranije je najavio "odmazdu" zbog napada krajem prošle godine.

"Naša poruka ostaje snažna. Ako naudite našim borcima, pronaći ćemo vas i ubiti bilo gdje u svijetu, bez obzira koliko se trudili izbjeći pravdu", dodaje se u objavi.

Ovo je drugi američki napad u Siriji u sklopu operacije Hawkeye Strike, nakon onog izvedenog 20. prosinca kada su udari bili usmjereni na borce ISIS-a, infrastrukturu i lokacije s oružjem.

"Ovo nije početak rata, to je objava osvete", rekao je tada američki ministar rata Pete Hegseth.

Dva vojnika američke vojske i civilni prevoditelj ubijeni su u subotu u središnjem sirijskom gradu Palmiri. Napadač je gađao konvoj američkih i sirijskih snaga prije nego što je ubijen, prema američkoj vojsci. U napadu su ranjena još tri američka vojnika.

