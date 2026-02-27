Legenda: 'Stojković je podijelio tri šamara. Volim mangupe poput njega'

Dinamo je nažalost ispao iz Europske lige u produžecima, nakon što je uspio sustići prednost Genka iz prvog susreta u Zagrebu (3-1). Na kraju je završilo ukupnih 6-4 za Genk.

Na korak do preokreta

Bila je to nevjerojatno uzbudljiva utakmica u kojoj je momčad trenera Marija Kovačevića pružila odličnu igru i bila na korak do velikog preokreta, no na kraju su ostali bez sreće, kratkih rukava. Odluka je pala u stotoj minuti, kada su Belgijci postigli gol, a potom je Luka Stojković zbog šamara zaradio crveni karton, čime je sve bilo gotovo za zagrebačke plave.

Genk je na kraju zabio još jedan gol, čime su potvrdili pobjedu i ispadanje Dinama. Iako su bili blizu, na kraju su ostale samo suze, a Dinamo se sada mora suočiti s promašenim prvim susretom na Maksimiru, koji je na kraju odlučio o njihovoj sudbini.

Iako mnogi smatraju da Genk nije bolja momčad od Dinama, realnost je da su Plavi na kraju ispali. O toj dramatičnoj noći u Genku, ali i o cijelom tijeku utakmice, razgovaramo s Igorom Pamićem, bivšim igračem Dinama, a sadašnjim trenerom Karlovca, koji za Net.hr dijeli svoje mišljenje o utakmici Genk - Dinamo u Belgiji i igri Dinama. Dotiče se Igor Pamić i Luke Stojkovića i priča o svojoj ljubavi prema pozitivnim nogometnim fakinima.

Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

'Dinamo je za uzvratnu utakmicu protiv Genka zaslužio pljesak'

"Dinamo je za uzvratnu utakmicu protiv Genka u Belgiji zaslužio pljesak, ali moramo spojiti i uzvrat playoffa Europske lige u Genku i onaj iz Zagreba u jednu cjelinu. Budući da se zna da se playoff igra na dvije utakmice. Početak utakmice u Zagrebu je bio loš, loše pripremljena utakmica. Taj kobni treći gol stigao je Dinamu na naplatu u Genku. Rekao sam da će taj gol Genka u Zagrebu za 3-1 biti koban. Ispostavilo se da sam bio u pravu. Taj treći gol Genka kojeg su zabili Dinamo nikako se nije smio dogoditi, bez obzira na sve i koštao je Dinamo ispadanja iz Europske lige. To odgovorno tvrdim. Dinamo je u utakmici u Belgiji protiv Genka bio odličan. Zato i postoji žal što je ispao iz Europe", govori u uvodu Igor Pamić i nastavlja:

Foto: Johan Eyckens/Belga/PIXSELL

'Dinamo je, osim u tranziciji, u svemu bolji od Genka'

"Genk je strahovito opasan u tranziciji i u ofenzivnom dijelu, dakle prema naprijed. Međutim, u svim drugim segmentima je Dinamo, po meni, bolji i Dinamo treba žaliti, a ako ćemo samo uzvrat gledati, onda nema što. Utakmica je bila vrhunski pripremljena, prikazana igra je bila vrhunska. Naravno, u jednoj takvoj dramatičnoj utakmici, pravom nogometnm trileru, dogodi se nervoza. Opet bi mogli pričati o izmjenama. Ulaskom Lisice i Varele Dinamo nije dobio ništa. Nažalost, Varela je kumovao kod tog drugog gola Genka riskirajući u sredini taj pas itd. Isto tako, neiskustvo Stojkovića i obliku njegovog nesmotrenog crvenog kartona. I tu je utakmica bila odlučena. Na kraju plave balade, bravo za uzvratnu utakmicu, bravo za igrače, trenera i navijače. Dinamo se opet predstavio u Europi kao jedan hrvatski nogometni klub na fenomenalan način".

Luka Stojković je imao put od junaka do tragičara. Zabio je dva gola, prvi iz penala, drugi sa 17 metara lijevom nogom. I onda je zalijepio šamar suparničkom igraču.

'Luki Stojkoviću ne treba zamjeriti išta'

"Dobro, Luka Stojković je u Belgiji podijelio tri šamara igračima Genka. Dva kroz golove, a jedan ovako, prirodno. Žao mi je radi toga šamara i crvenog, jer je Dinamo sa Stojkovićem još bio u igri i to puno drugačije izgleda za Dinamo kad je Luka Stojković u igri. Dinamo bi sigurno s njim uspio napraviti pritisak, ali gledajte. To su trenuci gdje su prisutne velike emocije. Dečku ne treba zamjeriti išta. Meni je strahovito drago nakon kalkulacija, pogotovo na početku, Stojković ovakav - onakav. Luka Stojković je igračina. Drago mi je da je to netko napokon shvatio i to je najbitnije u ovom momentu."

Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Govore neki da je Stojković divlji igrač, nepredvidiv. Bio nam je u podcastu Net.hr-a Maksanov korner u gostima Dražen Besek i rekao: "Dinamo treba 11 'mangupa' poput Stojkovića u Genku za prolazak u osminu finala Europske lige."

"Za živjeti u današnjem životu i igrati nogomet moraš biti mangup. Općenito za živjeti ovaj život treba biti pozitivan mangup, pozitivan mangup. Znate li zašto je Luka Stojković mangup? Jer dečko zna, ima samopouzdanje, samouvjeren je jer zna igrati nogomet i to je tako jednostavno."

'Volim nogometne fakine'

Vi volite nogometne mangupe, fakine. Rekli ste nam to u Maksanovom korneru, kad ste nas ugostili u Karlovcu prošle godine.

"Volim, da. Volim nogometne fakine, igrače koji preuzimaju odgovornost, a ne koji se sakrivaju. Luka Stojković je takav. U Belgiji je preuzimao odgovornost i jednostavno traži igru. Ima lucidnost, ima sve, dribling, osjećaj, kombinatoriku, sve potrebno da se razvije kao nogomet. Da se razumijemo, on je već sad ozbiljan igrač, ali on je, uvjeren sam, budućnost, ako se bude normalno razvijao i išao u tom smjeru. Luka Stojković je lijepa budućnost hrvatskog nogometa. Trebaš biti malo lud, pozitivno lud da bi uspio i bio vrhunski nogometaš, sportaš."

Dominik Livaković je isto bio sjajan. Slažete li se s nama?

"Prvi gol, hm... Dalo bi se diskutirati, ali nakon toga je obranio sve i više od toga. Livaković je donio kvalitetu više Dinamu, to je nesporno. I kvalitetu i mirnoću, iskustvo i to je najbolji Dinamov potez koji je mogao napraviti".

Foto: JILL DELSAUX/BELGA/PIXSELL

Dinamo se okreće SHNL-u. Plavi će sad biti rasterećeniji. Hoće li prebaciti u višu brzinu u odnosu na konkurenciju u prvenstvu?

"Mislim da nije potrebno. Ovo što Dinamo pokazuje, mislim da Dinamo mora ostati samo organiziran, ono što mu je u prvom dijelu sezone nedostajalo. Dinamo mora ostati ovako uravnotežen. Dinamo ima u svim dijelovima za SHNL izuzetnu kvalitetu. Dinamo treba biti strpljiv, samouvjeren, ne bahat, ali samouvjeren i siguran, jer su to u više navrata pokazali. Jednostavno, ići iz utakmice u utakmicu i Dinamo mora i bit će prvak Hrvatske", zaključio je Igor Pamić.

Nogometaši Dinama nisu uspjeli izboriti plasman u osminu finala Europske lige, iako su u Genku vodili 3-1 i anulirali zaostatak iz prve utakmice. Nakon što su u Zagrebu izgubili 1-3, izjednačili su rezultat u Genku također s 3-1, što je susret odvelo u produžetke. Nažalost, u dodatnim 30 minutama domaćin je postigao dva gola, a Dinamo je ostao s igračem manje zbog pogreške Stojkovića.

Strijelci za Dinamo bili su Mounsef Bakrar (45+1) i Luka Stojković (57-11m, 75), dok su za Genk zabili Yira Sor (52), Junya Ito (101) i Daan Heymans (114).

