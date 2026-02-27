Nipošto ne potpisujte ugovore za vrijeme retrogradnog Merkura: Moglo bi vas skupo koštati

Tri do četiri puta godišnje, na otprilike tri tjedna, poslovni svijet, ali i mnogi pojedinci, s posebnom dozom opreza prate astrološke kalendare.

Razlog je retrogradni Merkur, optička iluzija zbog koje se čini kao da se planet najbliži Suncu kreće unatrag. Iako je znanstveno objašnjena kao pojava slična onoj kada iz bržeg automobila promatrate sporiji koji kao da se vraća, u svijetu astrologije ovo razdoblje nosi reputaciju kozmičkog kaosa.

To je vrijeme kada se, prema vjerovanjima, ne preporučuje pokretanje novih projekata, kupovina tehnike, a ponajviše, potpisivanje bilo kakvih ugovora. No, što se točno krije iza ovog uvriježenog astrološkog pravila?

Vladar komunikacije na privremenom odmoru

Da bismo razumjeli zašto su ugovori toliko osjetljivi na kretanje ovog planeta, potrebno je znati njegovu ulogu u astrologiji. Merkur upravlja komunikacijom, pregovorima, logikom, tehnologijom, prometom i trgovinom.

On je, simbolički rečeno, nebeski glasnik zadužen za protok informacija. Kada krene retrogradno, vjeruje se da se energija u svim tim područjima okreće prema unutra, što dovodi do zastoja, nesporazuma i pogrešaka.

Ugovori, kao vrhunski izraz formalne komunikacije i dogovora, postaju izravna žrtva ove "kozmičke smetnje". Ono što je dogovoreno usmeno može biti pogrešno shvaćeno, e-mailovi mogu završiti u neželjenoj pošti, a ključne informacije lako se previde.

Astrolozi tvrde da u ovom razdoblju vlada svojevrsna "mentalna magla" koja nam ne dopušta da situaciju vidimo jasno, zbog čega odluke donosimo na temelju nepotpunih ili pogrešnih pretpostavki.

Foto: Shutterstock

Skrivene zamke i poslovi koji su krenuli po zlu

Jedan od najvećih rizika potpisivanja ugovora tijekom retrogradnog Merkura, prema tumačenjima, jest nestabilnost samog dogovora.

Vjeruje se da će se uvjeti koji su sada dogovoreni vjerojatno morati mijenjati ili da će jedna od strana požaliti zbog odluke čim Merkur krene direktno. Tada se "magla" podiže, na vidjelo izlaze nove informacije, a perspektiva se drastično mijenja.

Astrolozi često ukazuju na primjere iz poslovnog svijeta kako bi potkrijepili svoje tvrdnje. Neki od najvećih poslovnih dogovora u povijesti, najavljenih upravo u vrijeme retrogradnog Merkura, suočili su se s nepredviđenim komplikacijama ili su u potpunosti propali.

Među njima su Microsoftov pokušaj preuzimanja Yahooa (veljača 2008.), spajanje Sprinta i Nextela (prosinac 2004.) te nedavna akvizicija Figme od strane Adobea (rujan 2022.), koja se našla pod strogim regulatornim povećalom.

Iako se radi o anegdotalnim dokazima, za mnoge su oni dovoljan razlog za oprez. Iskusni pravnici koji prate astrologiju savjetuju da, ako je ikako moguće, treba pričekati s velikim odlukama dok ne nastupe "vedriji dani".

Foto: Shutterstock

Što učiniti ako je potpisivanje neizbježno?

Naravno, život i posao ne staju zbog kretanja planeta. Ponekad je potpisivanje ugovora ili donošenje važne odluke jednostavno neizbježno. U tim situacijama astrolozi i praktičari savjetuju pojačane mjere opreza.

Osnovno je pravilo trostruka provjera. Svaku stavku ugovora, posebice datume, iznose i sitni tisak, potrebno je pročitati s dodatnom pažnjom.

Preporučuje se postavljanje što više pitanja kako bi se osiguralo da su sve strane u potpunosti usklađene i da ne postoje skrivena značenja. Ako je moguće, u ugovor je mudro ugraditi klauzule koje dopuštaju naknadne izmjene ili reviziju uvjeta.

Posebno opreznim treba biti tijekom prvog i posljednjeg dana retrogradnosti, kada se planet simbolički "zaustavlja" prije promjene smjera, što se smatra razdobljem najveće konfuzije.