Ono što Hrvati ne mogu pitati suprugu ili mamu pitali su Zdravka! Uskoro stižu odgovori

Nakon bolovanja, digitalni asistent Zdravko “digao se iz mrtvih”. U mjesec dana primio je više od 128 tisuća upita – a najviše ih se tiče muškog spolnog zdravlja.

"Ono što ne smiju pitati nikog drugog. Ne smiju reći supruzi, ne smiju liječniku ni prijatelju - ali Zdravku sve mogu", kaže Nada iz Zagreba. Sa suprugom je 60 godina u braku i, kako kaže, jedno drugome mogu reći sve. "I to ne ide dalje". Na pitanje: Do Zdravka? dodaje kroz smijeh:

"Do Zdravka". Digitalni asistent Zdravko, kojeg je pokrenuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, u prvom je mjesecu rada pokazao koliko građani traže, ali i trebaju, anonimne savjete o zdravlju. Prema podacima Hrvatski zavod za javno zdravstvo bilo je 7597 korisnika, 128 007 upita na 60 različitih zdravstvenih tema.

Pitanja su pokrivala sve - od preventive, kroničnih bolesti i cijepljenja do prehrane. Ipak, jedna tema se posebno istaknula: muško spolno zdravlje.

Kako održati razinu testosterona?

“Pitaju ljudi o svojoj potenciji, kako održati razinu testosterona, vezano za prostatu, učestalo mokrenje. To je mirni kutak za muškarce koji se možda ne usude pitati svog liječnika obiteljske medicine, pa smo Zdravka sada osposobili da bude ekspert za 'men’s health'”, kaže Tomislav Benjak, specijalist javnog zdravstva. Građani ionako već koriste digitalne alate.

“ChatGPT, Perplexity, Lumos i sve ostalo jesam”, kaže Nina iz Splita. Na pitanje zašto muškarci Zdravka najčešće pitaju o spolnom zdravlju, odgovara: “Čudno, čudno. Pa da nisu knjigu bar pročitali ako ništa drugo.”

Drugi smatraju da je problem u edukaciji. “Možda da se educiraju, definitivno. Valjda ne znaju puno o tim stvarima danas, pa trebaju nekoga pitati”, kaže Marijan iz Splita. Sanja iz Širokog Brijega ima svoju teoriju: “Pa eto, kako je muško ime Zdravko, možda se oni više vežu na to.”

Tema je sama po sebi osjetljiva

Zašto muškarci teže traže pomoć? Psihijatar Natko Gereš objašnjava da postoji nekoliko razloga.

“Prvo je pitanje srama. Sama tema po sebi je osjetljiva, i za muškarce i za žene. Tu su i internalizirane rodne norme – muškarci moraju demonstrirati da nisu ranjivi, da mogu sve sami i da ne smiju tražiti pomoć. Treća stvar je prednost umjetne inteligencije – dostupnost i anonimnost.” Drugim riječima, tipkati pitanje na mobitel lakše je nego izgovoriti ga naglas. Od idućeg tjedna Zdravko dobiva novu ulogu. Dvaput mjesečno korisnicima će sam slati poruke – s podsjetnicima na nacionalne preventivne programe.

“Kako i na koji način obratiti pozornost na programe ranog otkrivanja raka dojke, kolona, ali i upozorenja na vrućine ili potencijalna onečišćenja zraka”, pojašnjava Benjak.

Interes raste i izvan Hrvatske – Zdravka žele i Slovenci. Posljednja tri tjedna dobivao je oko 500 novih korisnika tjedno, a svaki mu u prosjeku postavi 17 pitanja. Samo da više ne bude tehničkih poteškoća. Zdravko, izdrži.