Liječnice upozoravaju Hrvate na opasnosti: 'Ljude najviše zanima ono o čemu se govori potiho'

Liječnici se pronalaze na društvenim mrežama. Medicina je prešla u kratke forme.

"Ja sam doktorica Pezo i dobrodošli u minute za srce!", rečenica je kojom Borka Pezo, specijalistica interne medicine, već više od godinu dana započinje svoje edukativne videozapise na TikToku.

Kao liječnica-influencerica, objavila je oko 400 videa koji su zajedno ostvarili više od 13 milijuna pregleda. Kratka forma, kaže, zahtijeva posebnu tehniku.

"TikTok je kratka forma i morate znati kako zadržati pažnju. U malo vremena treba reći puno. Teme poput tlaka i masnoća uvijek su hit, ali tu postoji i mnogo predrasuda, osobito negativan stav prema lijekovima za snižavanje masnoća", nadodala je Pezo.

Petra Kejla, specijalistica ginekologije i opstetricije, na Instagramu otvoreno govori o temama o kojima se u društvu rijetko razgovara.

"Ljude najviše zanimaju teme o kojima se govori potiho ili nikako. Tabu teme iz ginekologije i dalje su brojne – seksualnost, inkontinencija i druge teme vezane uz genitalno zdravlje još su uvijek nešto o čemu se ne govori javno", kaže Kejla.

AI asistenti u službi zdravlja

Osim liječnika na društvenim mrežama, građanima su dostupni i digitalni zdravstveni asistenti. GINU, namijenjena ginekološkoj pismenosti, te ZdrAVKO, digitalni zdravstveni asistent Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, već su pronašli svoje mjesto među korisnicima.

ZdrAVKO je u prva tri dana zaprimio više od 100.000 upita, što je privremeno dovelo do tehničkih poteškoća.

HZJZ navodi da su proširenjem IT kapaciteta poteškoće otklonjene. Iz Zavoda ističu i konkretne primjere pomoći – jednoj je pacijentici, koja je izgubila pozivnicu za program ranog otkrivanja raka dojke, osiguran novi termin.

Što kažu građani?

Građani priznaju da informacije o zdravlju često traže na internetu.

Branko, Zagreb: "Kad sam prehlađen, znam googlati što bih kupio", kaže Branko iz Zagreba.

"Ako me nešto boli, pogledam što bi moglo biti prije nego odem liječniku", nadodala je Zagrepčanka Petra.

Liječnice pritom upozoravaju da neprovjerene informacije mogu biti i opasne.

"Stalno naglašavam da je sve što dijelim medicina temeljena na dokazima. Kao liječnik mogu rasti i napredovati samo na taj način", kaže Pezo.

"Zdravstvene informacije uvijek treba dobivati iz provjerenih izvora. Ljudi danas više gledaju video sadržaj nego čitaju tiskane medije i mi se kao stručnjaci tome moramo prilagoditi", dodaje Kejla.

Ove liječnice su se prilagodile trendovima digitalnog doba. Svoje znanje i vrijeme dijele i izvan ordinacije – na društvenim mrežama, približavajući medicinu široj publici, jasno, razumljivo i odgovorno.