OD JESENI NOVO RUHO /

Završava jedna era: Vatreni u dresovima koji će sve gledatelje potencijalno šokirati

Završava jedna era: Vatreni u dresovima koji će sve gledatelje potencijalno šokirati
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

19.3.2026.
19:03
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija uskoro će zaigrati u novom ruhu, ali i zatvoriti jedno veliko poglavlje. Uoči okupljanja u Orlandu, gdje se Vatreni pripremaju za nadolazeće izazove, Nike je predstavio nove dresove koji će obilježiti posljednje natjecanje u njihovoj opremi.

Naime, ovo je ujedno i oproštajna kolekcija, jer od jeseni i Lige nacija hrvatska reprezentacija prelazi na Adidas, novog tehničkog sponzora.

Novi domaći dres vraća se prepoznatljivim crveno-bijelim kockicama, no ovaj put u potpuno drugačijem izdanju. Riječ je o dosad najmanjim kockicama koje se protežu vertikalno kroz središnji dio majice, dajući dresu moderniji i dinamičniji izgled.

Rukavi su u potpunosti crveni, dok su bočni dijelovi i ovratnik naglašeni plavim detaljima. Zanimljivo, Nikeov logo smješten je centralno, odmah ispod grba Hrvatskog nogometnog saveza, što dodatno odskače od dosadašnjih dizajna.

 

 

Pričuvni dres dolazi u plavoj varijanti, s tamnijim kockastim uzorkom koji prati dizajn domaće garniture. Vizualno je gotovo identičan, ali u drugačijoj kombinaciji boja, čime Hrvatska dobiva prepoznatljiv, ali osvježen izgled na gostovanjima.

Vatreni će nove dresove premijerno nositi već u nadolazećim prijateljskim utakmicama. Prvi put u crveno-bijeloj kombinaciji zaigrat će protiv Kolumbije, dok će protiv Brazila nastupiti u plavoj varijanti tako će obje garniture odmah biti predstavljene javnosti.

Nakon razdoblja s najvećim kockicama, Hrvatska sada ulazi u eru najmanjih i ujedno zatvara poglavlje suradnje s Nikeom.

Novi Dresovi Nogometne ReprezentacijeHrvatska Nogometna ReprezentacijaPredstavljanje
