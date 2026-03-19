'Podivljali' zbog razlike u godinama jednog bračnog para: 'Nikad nam to ne bi rekli u lice'

Veza s razlikom od 13 godina? Za neke romantika, za druge razlog za internetski rat. No Naya (25) iz Texasa u SAD-u žestoko brani supruga Zaca (38) – i sita je ljudi koji ga nazivaju predatorom. Zajedno su već pet godina i odgajaju dvogodišnjeg sina Ziona.

"Kad ljudi Zaca nazivaju predatorom, to je iskreno čudno i neinformirano", kaže Naya (25), koja je dlučila ostati kod kuće kako bi odgajala dijete. "Mnogi ljudi projiciraju vlastite probleme na nas i zapravo ne znaju o čemu govore. Ne poznaju nas osim onoga što odlučimo pokazati online, a videozapisi od osam sekundi nisu dovoljni da bi se razumjelo tko smo ili kako se moj suprug odnosi prema meni", ogorčena je Naya.

"On se prema meni odnosi onako kako žena zaslužuje – s poštovanjem. Nikad ne moram preispitivati njega ili naš odnos", hvali svoj život sa starijim suprugom.

Zac (38), koji radi kao vozač, također se ne zamara previše mišljenjima ljudi s interneta.

"To je naporno, ali ljudi mogu govoriti što žele. Ne znaju ništa o meni osim osnovnih informacija koje dijelimo. Ne znaju moj karakter ni moja načela. Ljudima je lako pisati grozne i neistinite stvari na internetu kad su anonimni i kad za to nema stvarnih posljedica", smatra Zac.

No, prema Nayi, daleko najgori dio je to što je na meti bio i njihov mali sin. "To je krajnje odvratno. Ti ljudi nam to nikad ne bi rekli u lice. Bacaju kamenje i skrivaju ruke poput kukavica. Govoriti o djetetu na takav način potpuno je neprihvatljivo", poručuju.

Par se upoznao prije šest godina u trgovini. Ona je ondje kupovala, a on je vodio odjel s morskim plodovima. Romansa je došla kasnije, ali Naya kaže da je sve krenulo spontano, piše Profimedia.

"Zac je bio izravan oko onoga što želi, a ja sam ista. Impresionirali su me njegova zrelost i sposobnost komunikacije. Bio je odrastao muškarac koji zna što želi, a razlika u godinama sama po sebi nikad nije bila faktor u našoj vezi", kaže.

"Kad si s nekim mlađim, upoznaješ potpuno drugačiji svijet – novu hranu, glazbu, filmove, pop kulturu i drukčiji pogled na život. To održava naš odnos svježim i uzbudljivim. Osim toga, kad ja budem star i sijed, Naya će i dalje biti mlada", dodaje zaljubljeni Zac.

