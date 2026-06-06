Danijela Dvornik novom tetovažom prekrila staru posvećenu pokojnom suprugu Dini

Danijela Dvornik (59), poznata blogerica i supruga pokojnog kralja funka, Dine Dvornika, podijelila je s više od 110 tisuća pratitelja na Instagramu intiman trenutak iz svoje oaze mira na otoku Braču, otkrivši novu, impresivnu tetovažu na leđima koja nosi duboko značenje. Nakon što je posljednjih godina vrevu Zagreba zamijenila spokojnim životom na otoku, Danijela često dijeli isječke iz svoje svakodnevice, a posljednja objava posebno je dirnula njezine pratitelje, otkrivajući priču o novom životnom poglavlju.

U videu, Danijela je pokazala kako uživa u svom vrtu koji od milja naziva svojim "rajem". "Napokon mogu ispijati svoju jutarnju kavu u okruženju koje me veseli i opušta, uz sve ove predivne boje cvijeća", napisala je, no fokus objave ubrzo se prebacio na njezina leđa, gdje sada, umjesto tetovaže koja prikazuje nju i supruga kako izmjenjuju poljubac te stihove 'Ti si mi u mislima', stoji velika tetovaža zmaja i lotosa.

Zmaj za snagu, lotos za unutarnji mir

Nova tetovaža prekrila je staru jer, kako je Danijela napisala, "više nije bila reprezentativna". Objasnila je i bogatu simboliku koja stoji iza novog crteža, ističući kako svaka njezina tetovaža označava jednu fazu života.

Foto: Screenshot Instagram/@danijeladvornik

"Moj Zmaj simbolizira razvoj i rast i kretanje prema naprijed", napisala je, povezujući to sa svojim horoskopskim znakom. "Lotos s druge strane je jedan od najjačih simbola osobne transformacije. Lotos raste iz mulja, ali cvjeta iznad površine vode." Dodala je kako se zmaj zatvara u krug oko cvijeta, što simbolizira cjelovitost, životne cikluse, ravnotežu i prihvaćanje svih faza života. Za kraj je sažela suštinu: "Zmaj predstavlja snagu koju drugi vide. Lotos predstavlja mir koji sam pronašla u sebi."

Prekrila posvetu preminulom suprugu

Ono što ovu transformaciju čini još značajnijom jest činjenica da je nova tetovaža prekrila staru koja je bila posveta njezinom preminulom suprugu, glazbenoj legendi Dini Dvorniku. Ovaj korak dolazi nakon napornog razdoblja u kojem se bavila renovacijom kuće, nakon čega je izjavila da se "vraća svojoj ženskoj energiji". Čini se da je nova tetovaža savršen odraz te odluke. Njezini pratitelji su s oduševljenjem dočekali objavu, ostavljajući brojne komentare podrške i divljenja njezinoj snazi i zadovoljstvu koje isijava.