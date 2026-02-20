FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJAN SUSRET /

Nije bio njen tip: Danijela Dvornik u izlazak otišla zbog 'drugog frajera', no Dino ju je osvojio

Nije bio njen tip: Danijela Dvornik u izlazak otišla zbog 'drugog frajera', no Dino ju je osvojio
×
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Dino i Danijela Dvornik jedan su od najpopularnijih parova naše scene, a priče o njihovoj ljubavi i dalje su jedna od omiljenih tema naše scene. 59-godišnja Danijela sada je otkrila kako su se zapravo upoznali, ali i čime ju je Dino osvojio

20.2.2026.
10:47
Ivana Bradić
Tomislav Miletic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Već 17 godina je prošlo od smrti Dina Dvornika, poznatog splitskog glazbenika koji je na hrvatsku glazbenu scenu osamdesetih donio funky beat. Godine su prošle, Dinine pjesme postale su evergreeni, a uspomenu na poznatog Splićanina čuva i njegova supruga Danijela Dvornik.

Danijela je nedavno gostovala u podcastu "Um&Boom", gdje se dotaknula i zabavne priče o trenutku upoznavanja sa Splićaninom koji joj je ubrzo postao suprugom.

Nije bio njen tip: Danijela Dvornik u izlazak otišla zbog 'drugog frajera', no Dino ju je osvojio
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako je ispričala, Dino isprva nije bio njezin tip, no susrela ga je u jednom noćnom izlasku u koji se zapravo uputila zbog drugog "frajera" koji joj se tada sviđao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Um&Boom (@umiboom)

"On je vidio da sam ja nekako pogubljena i da ne znam što ću pa je on meni nekako uletio. Bio je onako simpatičan, glupasto iskren", rekla je Danijela otkivši kako ju je Dino osvojio dobrotom.

U podcastu je Danijela otvorila dušu i o procesu zacjeljivanja nakon Dininog odlaska. Kako je priznala, trebalo joj je pet godina da prođe kroz razdoblje tugovanja, a proces poslije odlaska Dina za nju je bio izazovniji od same smrti voljenog glazbenika koji je preminuo u 45. godini života.

POGLEDAJTE VIDEO: Ni Google Maps ih ne može naći, a umjesto alarma budi ih pivac! Ovako izgleda život u Zagori
 

Danijela DvornikDino DvornikLjubav
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx