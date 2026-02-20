Nije bio njen tip: Danijela Dvornik u izlazak otišla zbog 'drugog frajera', no Dino ju je osvojio

Već 17 godina je prošlo od smrti Dina Dvornika, poznatog splitskog glazbenika koji je na hrvatsku glazbenu scenu osamdesetih donio funky beat. Godine su prošle, Dinine pjesme postale su evergreeni, a uspomenu na poznatog Splićanina čuva i njegova supruga Danijela Dvornik.

Danijela je nedavno gostovala u podcastu "Um&Boom", gdje se dotaknula i zabavne priče o trenutku upoznavanja sa Splićaninom koji joj je ubrzo postao suprugom.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako je ispričala, Dino isprva nije bio njezin tip, no susrela ga je u jednom noćnom izlasku u koji se zapravo uputila zbog drugog "frajera" koji joj se tada sviđao.

"On je vidio da sam ja nekako pogubljena i da ne znam što ću pa je on meni nekako uletio. Bio je onako simpatičan, glupasto iskren", rekla je Danijela otkivši kako ju je Dino osvojio dobrotom.

U podcastu je Danijela otvorila dušu i o procesu zacjeljivanja nakon Dininog odlaska. Kako je priznala, trebalo joj je pet godina da prođe kroz razdoblje tugovanja, a proces poslije odlaska Dina za nju je bio izazovniji od same smrti voljenog glazbenika koji je preminuo u 45. godini života.

