Pomahnitali muškarac izbo vlastitog sina (10) mačetom i teško ozlijedio suprugu

Desetogodišnji dječak izboden je na smrt mačetom u popularnom turističkom odredištu, majka se bori za život, a policajac je ustrijelio pomahnitalog oca. Majka je zadobila teške ozljede nogu i ruku od mačete i bori se za život. Cabo Blanco, malo selo u blizini popularnog ljetovališta Los Cristianos na Tenerifima, potresla je nasilna tragedija, a stanovnici su šokirani i užasnuti, piše The Sun.

Dijete je umrlo rano jutros nakon što ga je otac izbo mačetom u kući. Civilna garda je izašla na mjesto događaja nakon što je oko 1 sat ujutro primila dojave o naoružanoj osobi u kući. Na imanju je došlo do obračuna, prije nego što je "izuzetno nasilan" osumnjičenik iznenada nasrnuo na policajca s mačetom.

Navodni napadač, 34-godišnji muškarac, odmah je ubijen. Ozlijeđeni policajac hitno je prevezen u bolnicu gdje čeka operaciju. Prema prvim izvješćima, njegov život nije u opasnosti.

Beživotno tijelo dječaka

Na imanju je pronađeno beživotno tijelo dječaka. Policajci su potom pronašli ženu i stavili joj podvez na ozljede u pokušaju da joj spase život.

Tragediju je potvrdila gradonačelnica Arone, Fátima Lemes.

"U sudskom sustavu ne postoje zapisi o prethodnim pritužbama protiv muškarca koji je sinoć ubio svog sina i teško ozlijedio suprugu", rekao je glasnogovornik Suda Kanarskih otoka. Nije imao ni kazneni dosje.

U travnju 2024., također na Tenerifima, pronađena raskomadana Belgijanka. Beživotno tijelo Laure Trappeniers (66) pronađeno je samo nekoliko dana nakon što je nestala zajedno sa svojim 71-godišnjim suprugom Marcom Olbrechtsom. Ribar je ju je pronašao kako pluta uz istočnu obalu Tenerifa u blizini Arica. Tijelo je bilo teško unakaženo, navodno su joj nedostajali udovi, a na glavi je imala vreću. Tijelo je bilo u moru nekoliko dana. Policajci su uhitili tri osobe u vezi s njezinim ubojstvom. Prebačeni su u Španjolsku gdje čekaju suđenje. Suprug još nije pronađen.

