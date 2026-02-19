Muškarac na smrt izboden, tinejdžer se bori za život nakon svađe u skate parku

Muškarac je ubijen, a tinejdžer je u kritičnom stanju u bolnici nakon što su izbodeni u skate parku u Northamptonu. Policija i hitna pomoć pozvani su u park u Ringwayu u srijedu u 15.45 sati nakon izvješća da su dvije osobe izbodene "tijekom svađe". Muškarac, u dvadesetim godinama, proglašen je mrtvim na mjestu događaja, dok je tinejdžer hitno prevezen u bolnicu s ozljedama opasnim po život, piše Metro.co.uk. Policija Northamptonshirea izjavila je da su četiri osobe - dva tinejdžera, muškarac i žena - uhićene i pritvorene u sklopu istrage ubojstva. Glavna inspektorica Torie Harrison iz Jedinice za specijalne operacije East Midlands izjavila je:

"Ovo je tragičan incident u kojem je, nažalost, muškarac izgubio život, a tinejdžer je u kritičnom stanju. Naše misli su uz njihove obitelji u ovom teškom trenutku. Znamo da incidenti ove prirode mogu izazvati zabrinutost u susjedstvu i široj zajednici te želim uvjeriti da imamo tim predanih policajaca koji rade ubrzano kako bi utvrdili što se dogodilo", rekla je i dodala da će policija patrolirati u tom području kako bi se umirila lokalna zajednica.

"Uhićenja su odmah izvršena, a istrage se nastavljaju brzim tempom, no i dalje bih apelirala na sve svjedoke ili bilo koga tko ima informacije, a još se nije javio, da to učine" dodala je. I dalje su pozvali svjedoke da izbjegavaju područje u kojem se dogodio napad. Zamolili su sve koji imaju snimke nadzornih kamera ili s mobitela da se jave policiji.

