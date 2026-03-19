Meteorologinja otkrila kada stiže nova promjena vremena: 'Moguć je i snijeg'

Nakon nekoliko zimskih dana uz snijeg, kišu, olujne pa i orkanske udare bure, stižu malo mirniji dani što se tiče vremena. Sutra ujutro nastavit će se vjetrovito, ali i pretežno sunčano u većini krajeva. Zbog vjetra osjećaj hladnoće bit će veći, osobito na Jadranu gdje će bura ujutro još imati orkanske udare!

Od sredine dana oblaka će biti više - i onih visokih, i niskih, ali prevladavat će suho. I sutra će puhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura između 12 i 14 stupnjeva.

Na istoku također oblačnije u drugom dijelu dana, ali ovdje je - osobito u Posavini, moguće i vrlo malo kiše ili kakav pljusak. Puhat će umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, a temperatura oko 13 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će sredinom dana bura malo oslabjeti, ponegdje prolazno okrenuti na zapadnjak ili jugozapadnjak, no prema večeri opet jačanje bure i to na jaku s olujnim udarima.

Na sjevernom dijelu bura će također malo oslabjeti i to na jaku s olujnim udarima dok su orkanski mogući samo u prvom dijelu dana. Bit će sunčano, ali s druge strane Velebita promjenjivo oblačno uz povremeno vrlo malo susnježice ili snijega!

IDUĆIH DANA

Kraj tjedna neće nam donijeti većih promjena - noći i jutra bit će dosta hladni, u gorju i dolinama često će biti i mraza, a temperatura malo raste tek početkom idućeg tjedna. U ponedjeljak navečer novo naoblačenje s kišom, a kako sada izgleda u utorak navečer opet neka promjena vremena sa snijegom u gorju - vrlo slično kao što smo imali u ovoj epizodi.

Na Jadranu u petak još vjetrovito uz jake udare bure, a onda za vikend pretežno sunčano, suho uz temperaturu oko 15 Celzijevih stupnjeva. I ovdje nova promjena vremena u novom tjednu, ali temperatura se neće previše mijenjati!