PROCURILO /

Pep Guardiola odbio plaću od 90 milijuna eura godišnje

Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Guardiola odlazi s klupe Manchester Cityja

22.5.2026.
15:38
M.G.
Pep Guardiola na kraju sezone prestaje biti trener Manchester Cityja i obnašat će dužnost "globalnog veleposlanika" u City Football Group.

"Nemojte me pitati za razloge mog odlaska. Nema ih, ali duboko u sebi znam da je došlo moje vrijeme", rekao je 55-godišnji Guardiola. "Osjećaji, ljudi, sjećanja, ljubav koju imam prema svom Manchester Cityju bit će vječni", rekao je Guardiola.

Guardiola tako napušta City godinu dana prije isteka ugovora, odluka koja je ranije tijekom tjedna procurila u britanski tisak, ali koju do sada nije potvrdio, a nakon službene potvrde njegovog odlaska u javnost je procurila informacija i da ga je pokušao angažirati Nogometni savez Saudijske Arabije, koji mu je ponudio izborničku poziciju.

Španjolski Sport objavio je da su Saudijci ponudili da postane njihov izbornik nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva, za što su mu bili spremni plaćati  90 milijuna eura po sezoni, uključujući plaću i bonuse.

Guardiola, koji je preuzeo City 2016. godine, osvojio je šest naslova Premier lige - uključujući četiri zaredom - tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu prvaka 2023.,  prvu ikad za klub iz sjeverozapadne Engleske.

U Premier ligi ispisao je povijest s nekoliko rekorda, poput sakupljenih 100 bodova za svoj prvi naslov 2018. i osvajanja četiri uzastopna naslova od 2021. do 2024. Ove sezone osvojio je sa Cityjem FA kup i Liga kup.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
