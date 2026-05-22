Pep Guardiola ima novi posao

Manchester City je u petak potvrdio odlazak na kraju sezone svog kultnog menadžera Pepa Guardiole, osvajača dvadeset naslova od 2016., uključujući Ligu prvaka i šest naslova Premier lige. Odmah nakon objave njegovog odlaska, potvrđen je i njegov novi posao.

Guardiola će, naime, nakon odlaska s klupe ostati u City Football Group i preuzeti ulogu globalnog ambasadora.

U novoj ulozi Guardiola će biti elitni savjetnik zadužen za nadzor i razvoj nogometnih operacija unutar cijele mreže koja broji 13 klubova. Prema službenom priopćenju Manchester Cityja, njegova će se uloga fokusirati na pružanje tehničkih savjeta trenerima i sportskim direktorima sestrinskih klubova, poput Girone, New York Cityja i Palerma.

Despite leaving as Manchester City manager, Pep Guardiola will remain part of the City Football Group.Pep will take on a new role as a GLOBAL AMBASSADOR for CFG.



✅ Giving technical advice to clubs within the City Football Group

Osim savjetodavne uloge, Pep će voditi specifične sportske projekte i dugoročne strateške inicijative. To uključuje usklađivanje rada omladinskih akademija, nogometne filozofije unutar grupe te sudjelovanje u planiranju budućih trenerskih rješenja, počevši od izbora svog nasljednika na Etihadu.

Ova funkcija može se usporediti s pozicijom Jürgena Kloppa u Red Bullu, što znači da će Guardiola biti usmjeren na makro-upravljanje i kreiranje globalnog nogometnog identiteta cijele korporacije.