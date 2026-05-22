Pep Guardiola na kraju sezone napušta Manchester City: Oprostio se emotivnom porukom

Manchester City je u petak potvrdio odlazak na kraju sezone svog kultnog menadžera Pepa Guardiole, osvajača dvadeset naslova od 2016., uključujući Ligu prvaka i šest naslova Premier lige.

Španjolski trener će svoj posljednji nastup na klupi engleskog kluba imati u nedjelju protiv Aston Ville u ligi, prije nego što preuzme "ambasadorsku" ulogu za City Football Group, objavljeno je.

"Nemojte me pitati za razloge mog odlaska. Nema ih, ali duboko u sebi znam da je došlo moje vrijeme", rekao je 55-godišnji Guardiola. "Osjećaji, ljudi, sjećanja, ljubav koju imam prema svom Manchester Cityju bit će vječni", dodao je.

Guardiola tako napušta City godinu dana prije isteka ugovora, odluka koja je ranije tijekom tjedna procurila u britanski tisak, ali koju do sada nije potvrdio.

Bivši trener Barcelone i minhenskog Bayerna transformirao je Manchester City u stroj za pobjede. Guardiola, koji je preuzeo City 2016. godine, osvojio je šest naslova Premier lige - uključujući četiri zaredom - tri FA kupa, pet Liga kupova i Ligu prvaka 2023., prvu ikad za klub iz sjeverozapadne Engleske.

U Premier ligi ispisao je povijest s nekoliko rekorda, poput sakupljenih 100 bodova za svoj prvi naslov 2018. i osvajanja četiri uzastopna naslova od 2021. do 2024. Ove sezone osvojio je sa Cityjem FA kup i Liga kup.

Za ponedjeljak je planirana parada ulicama Manchestera i očekuje se da će se pretvoriti u veliki oproštaj za Guardiolu.

U budućnosti će "pružati tehničke savjete" dvanaest klubova povezanih s City Groupom (Troyes, Girona, Palermo, New York City FC itd.) i "radit će na specifičnim projektima kao i na suradnji", objavio je klub.