Vikend vodič za Voyo: Od mračnih tajni 'Dosjea Jarak' i finala 'Frusta' do drame nagrađene u Cannesu

'Dosje Jarak' zaranja u mračni svijet naručenih ubojstava

Nakon što je u manje od godinu dana zagrebao duboko u podzemlje regije i rasvijetlio dugo čuvane tajne, hvaljeni dokumentarni serijal 'Dosje Jarak' vraća se s novom, ekskluzivnom epizodom treće sezone. Epizoda pod nazivom 'Naručitelj' bavi se jednim od najpoznatijih slučajeva iz hrvatske crne kronike, pričom o Šimi Medaniću. Tim predvođen Andrijom Jarkom detaljno istražuje kako je Medanić prvo naručio ubojstvo bivšeg ministra turizma Antona Marčela Popovića, a zatim, hladnokrvno i bez kajanja, iz zatvora organizirao i ubojstvo vlastite sestre, Slavice Medanić. Novu nikad prikazanu epizodu gledaj u nedjelju ekskluzivno na platformi Voyo.

Finale 'Frusta': Rasplet priče o osvetniku protiv svoje volje

Za ljubitelje igranog programa, vikend donosi i veliko finale hvaljene regionalne serije 'Frust', iza koje stoji bosanskohercegovački oskarovac Danis Tanović. Kroz šest napetih epizoda, ova crna komedija s elementima trilera i društvene satire pratila je put Vedrana (Deni Mešić), mladog i frustriranog pisca koji se bori za priznanje. Nakon što igrom slučaja ubije lokalnog kriminalca koji je terorizirao susjedstvo, Vedran preko noći postaje anonimni pravedni osvetnik i medijska zvijezda pod nadimkom 'Frust'. Dok on pokušava nastaviti sa svojim običnim životom novinara, nesretno zaljubljenog u kolegicu, mit o njegovom alter egu raste, a situacija mu potpuno izmiče kontroli. Finale serije donosi rasplet priče o čovjeku zarobljenom između dva identiteta.

Brzina i adrenalin: Formula 1 i Formula 2 uživo iz Kanade

Ljubitelji brzine i adrenalina također dolaze na svoje jer Voyo prenosi cijeli trkaći vikend Formule 1. Gledatelji mogu uživo pratiti sve treninge, napete kvalifikacije i, naravno, glavnu utrku za Veliku nagradu Kanade, jednu od najuzbudljivijih postaja u kalendaru. Uz elitno natjecanje, korisnici platforme mogu pratiti i utrke Formule 2, pružajući potpuni doživljaj oktanskog vikenda. Snimke svih događanja ostaju dostupne na platformi do četrnaest dana, osiguravajući da nitko ne propusti ključne trenutke s legendarne staze Gilles Villeneuve.

Filmski kutak: Od Cannesa do Hollywooda

'Broker' - dirljiva priča o odbačenima

U središtu je južnokorejska drama 'Broker', djelo slavnog japanskog redatelja Hirokazua Kore-ede, koji se proslavio filmovima poput 'Shoplifters'. Film prati dvojicu muškaraca, Sang-hyeona (Song Kang-ho) i Dong-sooa (Gang Dong-won), koji vode ilegalni posao presretanja beba ostavljenih u crkvenim 'kutijama za bebe' kako bi ih prodali na crnom tržištu posvajanja. Njihov se život komplicira kada se mlada majka So-young (Lee Ji-eun) vrati po svoje dijete i odluči im se pridružiti na putovanju kako bi pronašli idealne posvojitelje. Kore-eda, koji je za ovaj film napisao i scenarij, stvara dirljivu i slojevitu priču o autsajderima koji formiraju nekonvencionalnu obitelj, istražujući teme etike, izbora i ljubavi. Film je doživio svoju svjetsku premijeru na Filmskom festivalu u Cannesu 2022. godine, gdje je ispraćen dvanaestominutnim ovacijama, a glumac Song Kang-ho postao je prvi Južnokorejac koji je osvojio nagradu za najboljeg glumca. 'Broker' je film koji svojom osjetljivošću i toplinom ostavlja dubok dojam.

Stvarnost iza reflektora u 'Love Island: Izvan vile'

Za one željne drugačije vrste drame, tu je nova sezona spin-offa popularnog reality showa, 'Love Island: Izvan vile'. Serija prati živote natjecatelja iz iznimno gledane šeste sezone američke verzije, otkrivajući što se dogodi kada se kamere ugase i bajka o životu u vili sudari sa stvarnošću Los Angelesa. Prilika da postanu influenceri s milijunima pratitelja za mnoge je bila previše primamljiva, no slava je pokazala i svoju mračniju stranu. Serija nudi sirov i necenzuriran pogled na cijenu slave, prateći raspad prijateljstava poput onog između Liv Walker i Kaylor Martin, ljubavne izazove s kojima se suočavaju parovi poput JaNe Craig i Kennyja Rodrigueza te borbu pojedinaca s posljedicama javne osude i anksioznošću. Kaylor Martin iskreno priznaje: 'Bila sam sretnija sa svojim malim životom nego s ovim.' 'Izvan vile' nije samo nastavak, već korekcija bajkovite slike stvorene u showu, pružajući fascinantan uvid u pritisak života pod mikroskopom.

Uz navedene naslove, dostupan je i francuski erotski dramski film 'La Maison', temeljen na autobiografskom bestseleru Emme Becker o spisateljici koja ulazi u svijet seksualnih radnica kako bi napisala roman.

