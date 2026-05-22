Prijatelj pokojnog Luke prisjetio se večeri kad ga je zamolio da ide s njim: 'Bio sam spreman'

Umjesto u bučnoj i šarenoj povorci, šibenski su maturanti, ali i njihovi vršnjaci u drugim hrvatskim gradovima zastali jutros u tišini i sjetili se svoga ubijenog kolege.

Najveće okupljanje bilo je ispred suda u Šibeniku gdje su učenici završnih razreda srednjih škola još jednom ispratili 19-godišnjeg Luku Milovca, ali i upozorili da se država mora pobrinuti da se ovakva tragedija nikada više ne ponovi.

Na 19 minuta stalo je sve, kao što je prije 6 dana stao život 19-godišnjaka u Drnišu. Umjesto da zadnji dan srednjoškolske nastave provedu zabavljajući se ulicama svojih gradova, maturanti su se okupili da još jednom odaju počast svom ubijenom vršnjaku.

Prijatelj Luke: 'Bio sam spreman napraviti sve za njega'

Bijele balone za Luku Milovca pustili su kolege iz njegova razreda, a onda i glasno poručili da je ovo okupljanje pred šibenskim sudom i protestno.

"Te večeri kad me Luka zamolio da idem s njim, kad sam mu se ponudio da idemo skupa, bio sam spreman napraviti sve za njega, ali jednostavno u tom trenutku nisam mogao napraviti ništa više od toga da budem tu s njim", prisjetio se Ivan Baričević, prijatelj pokojnog Luke Milovca.

Osudio je neutemeljene natpise u medijima i na društvenim mrežama, ali i stanje u pravosuđu: "I evo, svi se pitamo zašto je trebalo doći do krvoprolića da bi se govorilo o promjenama, zašto je trebao biti ugašen jedan mladi život da bi se govorilo o promjenama? Zašto ustanove ne rade svoj posao da se bolesni liječe, a ubojice da se drže u zatvorima?"

Slabosti društva

Mladi ljudi na pragu zrelosti upozorili su na slabosti društva u kojemu žive i zatražili hitne promjene.

"Smatram da ne treba biti tiho, smatram da treba reći da napokon treba ovu državu probuditi iz neke nesvjestice i nekog sna jer ovo više realno. Smatram mi mladi, to ostaje nama. Što oni rade za nas? Apsolutno ništa", rekla je Ana Marić, maturantica Turističko-ugostiteljske škole Šibenik, a kolegica iz njezine škole Marijeta Sladoljev je jednako ogorčena: "Ne funkcionira ništa. Da nešto funkcionira, ovo se ne bi dogodilo. Jer zašto bi osoba koja je već ubila, koja je puno puta bila kažnjena, zašto bi ona trebala šetati normalno svitom kao ja ili netko drugi?"

Ni maturantici šibenske Tehničke škole Gabrijeli Radnić nije jasno kako sve što se događalo oko uojice nije bio alarm za nadležne institucije: "Ubio je curu, otišao u zatvor. Prvo, prekratko. A drugo, nakon toga mu 2023. nađu oružje. Na balkonu doslovno radi oružje i policija i sud ništa ne poduzima oko toga zato što to nije prioritet?! To je sramota! Šta je ova država, šta je ovo?!"

Okupljanju više od 600 maturanata potporu je dalo i dvjestotinjak njihovih starijih sugrađana.

"Mi smo uvik govorili, šta smo se borili, da će svit ostat mlađima, a ovo šta se danas odigrava i šta se radi, po meni, je zakazalo sve", smatra šibenski veteran Domovinskog rata Nikša Ercegović, a njegova sugrađanka sa suzama u očima dodaje: "Došla sam da dam potporu svim mladima jer se i moj unuk danas ovdje nalazi i znam kako im je svima. Zadnji dan, umisto da se vesele i da se raduju, oni moraju u tuzi i boli da su zadnji dan škole svoje."

Dio je maturanata odlučio u tišini provesti i ostatak norijade, a dio posvetiti je Luki. Ne mogu slaviti s njim, ali će slaviti za njega.

"Smatram da je lijepo da smo odali počast i da bi tribali nastaviti slaviti maturanti norijadu baš njemu u čast i da proslave za njega ovo", kaže tužno Nikola Denko, maturant Tehničke škole iz Gaćeleza koji je nedavno u prometnoj nesreći izgubio prijatelja, pa mu je jasno koliko ovakvo okupjanje znači kao podrška obitelji i prijateljima.

Kolegica iz njegove škole Ira Mileta na rubu suza pojašnjava zašto su se odlučili na slavlje: "Ja ću danas napraviti sve što mogu da ja počastim njegov duh i osjećat ću njega uz mene. Bit će tu s menom. Apsolutno slavimo život, a ne smrt."

Osim u Šibeniku, bijeli baloni poletjeli su u nebo jutros i u Zadru, Biogradu, Dubrovniku, Splitu i drugim gradovima. Upozorenje institucijama, ali i dirljiv generacijski oproštaj preplavio je Hrvatsku.