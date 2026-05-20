Kombinacija za poželjeti: Zvijezda Cityja u neočekivanom transferu seli kod ratobornog trenera

Atletico Madrid planira prometni prijelazni rok u pokušaju osnaživanja kadra, a kao potencijalno ogromno pojačanje pojavio se Bernardo Silva.

Vrhunski nogometaš koji bi došao kako bi popunio ogromnu prazninu koju je ostavio Griezmannov prelazak u MLS. Ukratko, hrabar potez kojim se pokušava podići ljestvica za Rojiblancose sljedeće godine.

S 31 godinom (10. kolovoza puni 32 godine), Bernardo Silva završit će svoje vrijeme u Manchester Cityju, klubu kojem se pridružio 2017. i gdje je postao ključna figura u momčadi koju je Guardiola vodio do šest naslova Premier lige i željene Lige prvaka. Spektakularan rekord za igrača koji će biti kamen temeljac Portugala (s preko 100 međunarodnih nastupa) na nadolazećem Svjetskom prvenstvu.

Nakon događaja, promjena kluba. I tu se Atlético Madrid pojavljuje kao kandidat za potpisivanje jednog od najtalentiranijih i najsvestranijih nogometaša u Europi u posljednjem desetljeću. Igrač sposoban igrati na oba krila, ali i kao ofenzivni vezni, pa čak i kao drugi napadač.

Bernardo Silva, kojeg predstavlja Jorge Mendes, napustit će Manchester City slobodnim transferom ovog ljeta i jedna je od najvećih atrakcija na tržištu jer njegov dolazak ne bi uključivao naknadu za transfer (za razliku od Juliana Brandta, kojeg je Mateu Alemany također ciljao prije nekoliko tjedana). Zapravo, mnogi klubovi ga traže, a Atlético Madrid sada je u potpunosti uključen. Barcelona, ​​​​AC Milan, Juventus i Chelsea već su izrazili interes za igrača koji je također svjestan Atléticove želje da ga doda u svoj projekt.

Iako nije čisti napadač, njegovih 77 golova i 76 asistencija u 459 utakmica za City pokazuju razinu igrača koji se suočava s prilikom da potpiše posljednji veliki ugovor u karijeri koja je započela u Benfici, nastavila se u Monacu i imala svoj najuspješniji trenutak u spomenutom engleskom klubu.

Neophodan vođa i velika konkurencija

Griezmannov odlazak, stoga, predstavlja značajan gubitak golova, ali i vodstva koje je Simeone mogao pronaći u Bernardu. To je godinama demonstrirao u ligi kalibra Premier lige, a njegov dolazak bi se smatrao dolaskom igrača s iskustvom i sposobnošću da vodi momčad kroz najteža vremena.

Glavna strategija u uredima Metropolitana je dati mu status superzvijezde, nešto što bi, na primjer, bilo nemoguće postići na Camp Nouu s Lamineom. U Torinu i Milanu, koji ga također snažno traže, vide ga kao ključnog za vođenje procesa obnove nakon njihove katastrofalne sezone.

Emotivan oproštaj

Silva, prije nego što donese odluku o svojoj budućnosti, provodi posljednje dane na Etihadu, stadionu za koji je već odlučio da neće biti njegov u sezoni 26-27 kada je objavio svoj odlazak na društvenim mrežama: "Ovaj klub mi je dao više nego što sam ikada zamišljao", rekao je igrač koji bi mogao nastaviti karijeru u Atléticu.