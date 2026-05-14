Enrique krade Simeoneu Pauka: U tijeku je povijesna operacija

Atletico Madrid će imati vrlo 'prometan' prijelazni rok, kako po dolascima tako i po odlascima, a jedan igrač mogao bi biti glavni akter ogromnog transfera.

Već je poznato da odlazi Griezmann, a španjolski AS piše kako bi prema PSG-u trebao otići popularni 'La Araña' (pauk) - Julián Álvarez.

Potencijalno povijesna operacija već je u tijeku. Atletico Alvareza sigurno neće dati za 'kikiriki', ali PSG svakako ima sva potrebna financijska sredstva za ovaj transfer. Iz Atlética su nekako oduvijek tvrdili kako Álvarez nikada neće otići za manje od 100 milijuna eura. Iznos bi prema Španjolcima trebao biti oko 140 ili 150 milijuna eura, ponuda koju Atlético 'jednostavno ne može odbiti'.

Agenti Juliána Álvareza (26) već neko vrijeme pregovaraju s nekoliko klubova kako bi istražili mogućnost da napadač napusti Atlético Madrid. PSG se čini odlučnim zadržati ga u Parizu za sezonu 2026.-27. Sportski direktori Atlética zainteresirani su za dva igrača PSG-a: Kang-in Leeja i Gonçala Ramosa.

Ponuda koja se ne odbija

Argentinski napadač uvijek je ostavljao dugotrajnu sumnju kada bi ga pitali o njegovoj budućnosti u Atléticu, nešto što nikada nije oduševilo navijače Rojiblancosa.

Álvarez imao je prilično nedosljednu sezonu. Postigao je 20 golova u svim natjecanjima (10 u Ligi prvaka, osam u La Ligi i dva u Copa del Reyu). Također je imao devet asistencija (četiri u La Ligi, četiri u Ligi prvaka i jednu u Copa del Reyu). U La Ligi nije ispunio očekivanja za igrača njegovog kalibra, iako je postigao impresivne brojke u Ligi prvaka.

Prošle sezone, svoje prve u Atléticu, postigao je 29 golova u 57 službenih utakmica (17 u La Ligi, sedam u Ligi prvaka i pet u Copa del Reyu). Također je imao osam asistencija (četiri u La Ligi, dvije u Copa del Reyu, jednu u Ligi prvaka i jednu na Svjetskom klupskom prvenstvu). Ove sezone nije uspio ponoviti te brojke iz svoje prve sezone s klubom.