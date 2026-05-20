Vanna zapalila Lisinki: Koncert okupio glazbenu elitu, a pažnju ukrala lijepa kći Jana

Vanna (55) i koncertna dvorana Lisinski još su jednom pokazali koliko se vole, a tome najbolje svjedoči prepuna dvorana na njezinom sinoćnjem koncertu. Glazbena diva održala je još jednu posebnu večer u "hramu hrvatske glazbe" i publici priredila emotivno putovanje kroz svoje najveće hitove.

U prvim redovima u koncertu su uživala brojna poznata lica domaće scene. Među okupljenima bili su Nina Badrić, Matija Cvek, Mia Dimšić, kao i direktor Croatia Recordsa Želimir Babogredac, koji nisu skrivali oduševljenje atmosferom i izvedbama.

Posebnu pažnju privukla je i Vannina kći Jana, koja je koncert pratila u društvu Nine Badrić, a njihovo zajedničko uživanje u hitovima mnogi su primijetili tijekom večeri.

Publika je zajedno s Vannom pjevala bezvremenske pjesme, a emotivna atmosfera i ovoga je puta potvrdila koliko su njezini koncerti u Lisinskom posebni i za publiku i za samu glazbenicu. U našoj galeriji pogledajte tko je sve uživao u Vanninom koncertu.