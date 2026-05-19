Eduardov sin igrao za Hrvatsku protiv Brazila: Ponosni Dudu žustro navijao s tribina

Hrvatska reprezentacija do 15 godina danas je započela nastup na osmom izdanju Međunarodnog turnira Vlatko Marković, koji je ponovno najjači međunarodni turnir te generacije.

U prvoj utakmici, protiv Brazila, posegbnu je utakmicu odigrao i Matheus Eduardo Da Silva (Flamengo), sin legendarnog Dudua koji je sve s ponosom gledao s tribina. Iza Dudua smjestio se i još jedan bivši igrač Dinama, Etto, koji je sa svojim klincima došao pogledati utakmicu, a bio je tu i Matheusov kum, Ognjen Vukojević.

Bila je to čvrsta utakmica u kojoj su Južnoamerikanci u konačnici slavili s minimalnih 1-0, i to golom tek iz posljednjih trenutaka susreta, u nadoknadi. Pobjednički gol za Brazil zaibo je Lucas Jorge Santos Alves Orfei.

Hrvatska je igrala u sastavu: Mihanović, Barišić (75’ Štrbac), Dacer (80’ Vukas), Da Silva (64’ Peršić), Dragić (41’ Bijedić), Horvat (41’ Ivančić), Ivančević, Komorski (80’ Višnjić), Lastavec (75’ Serdarušić), Sumić (41’ Reichenbach), Tukić (64’ Hrmić).

Hrvatska - Brazil 19. svibnja, Čakovec, 17:00

Hrvatska - Japan 20. svibnja, Čakovec, 17:00

Hrvatska - Engleska, 22. svibnja, Kotoriba, 17:00

Hrvatske će boje na turniru braniti:

Vigo Mihanović (Hajduk), Matija Grahovac (Rijeka), Patrik Čekeliš (Osijek), Luka Komorski (Dinamo), Hrvoje Malogajski (Hajduk), Teo Ivančević (Dinamo), Toni Ercegović (Hajduk), Rafael Barišić (Dinamo), Dominik Štrbac (Bayern), Jadran Sumić (Hajduk), Martin Reichenbach (Rapid), Kaan Bijedić (Hajduk), Andrej Seradušić (Hajduk) Ivan Dragić (Osijek), Lucas Lastavec (Dinamo), Luka Ivančić (Dinamo), Matheus Eduardo Da Silva (Flamengo), Jakov Horvat (Slaven Belupo), Rafael Perišić (Osijek), Zvone Dacer (Lokomotiva), Toma Vukas (Hajduk), Gabriel Hrmić (Dinamo) i Antony Tukić (Hajduk).