DUDU MLAĐI /

Krenuo je očevim stopama: Sin legendarnog Vatrenog zabio prve golove za Hrvatsku

Krenuo je očevim stopama: Sin legendarnog Vatrenog zabio prve golove za Hrvatsku
Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Prvim golovima svog sina pohvalio se i Eduardo na svojim društvenim mrežama

6.11.2025.
8:15
Sportski.net
Ivo Cagalj/pixsell
Matheus Eduardo Alves Da Silva, sin legendarnog hrvatskog reprezentativca Eduarda, zabio je svoje prve golove za hrvatsku reprezentaciju. Bilo je to za U-15 selekciju protiv Luksemburga u razvojnom turniru u Ivanić Gradu

"Izabranici Sretena Ćuka koje na turniru vodi instruktor Središta Osijek Marin Smoje slavili su zahvaljujući pogocima Zvone Dacera (33’), Lucasa Kuzmanovića Lastavca (56’), Matheusa Eduarda Alvesa Da Silve (66’, 89’) i Ivana Križana (86’), jedini strijelac za Luksemburg bio je Dilan Softic (73’)", stoji na stranicama HNS-a. 

 

 

 

Mlađi Da Sila ušao je u drugom poluvremenu i zabio treći i peti gol za Hrvatsku u pobjedi 5:1. Prvim golovima svog sina pohvalio se i Eduardo na svojim društvenim mrežama. "Bravo. Prvi golovi se ne zaboravljaju", napisao je na Instagram priči legendarni Dudu. 

Foto: Screenshot/instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Rijeka pred novim europskim izazovom

Eduardo Da SilvaEduardoHrvatska Mlada Nogometna Reprezentacija
DUDU MLAĐI /
Krenuo je očevim stopama: Sin legendarnog Vatrenog zabio prve golove za Hrvatsku