Španjolci s neba pali na Maksimir: Pogledajte što su radili u Zagrebu uoči sraza s Modrima

Idući suparnik Dinama u Europskoj ligi, Celta Vigo stigla je u Zagreb s nizom od sedam susret bez poraza, pri čemu je u zadnje četiri utakmice upisala pobjede.

Španjolci su zbog kvara na zrakoplovu stigli u Zagreb tek iza 19.00 sati. Posljednji trening umjesto u Zagrebu, odradili su u svom kampu Afouteza Sports City, a sinoć su se tek prošetali maksimirskim travnjakom.

"Što se tiče satnice sve je bilo ok, najveći je problem što nismo trenirali u Zagrebu. Šetnja travnjakom nam je dobro došla kako bi vidjeli gdje ćemo igrati, znamo da će sutra ovdje biti pakleno atmosfera," kazao je Celtin trener Claudio Giraldez na konferenciji za medije na maksimirskom stadionu.

Mladi 37-godišnji stručnjak je Celtu preuzeo u ožujku prošle godine, a prije toga je vodio rezervnu ekipu momčadi iz Viga, Celtu Fortunu, te petogligaša Gran Penu.

Utakmica Dinamo - Celta igra se u četvrtak s početkom u 18.45 sati

Osvrnuo se i na sutrašnjeg suparnika.

"Dinamo godinama dominira hrvatskim nogometom, igrao je i u Ligi prvaka. Voli se nametnuti kroz posjed, ima opasne igrače. Ključ će biti nametnuti se kroz posjed. Bit će to okršaj dviju momčad koje vode posjed, to će biti ključna bitka," dodao je.

Giraldez je istaknuo kako je Celta doputovala u Zagreb po pobjedu.

"Ovo je tek četvrto kolo, što se sutra dogodi neće biti ključno. Međutim, došli smo po tri boda. Znamo da je Dinamo jako opasan kada igra kod kuće. Pobjeda neće biti dovoljna za plasman u iduću rundu, no jasno je da želimo osvojiti što više bodova," istaknuo je najmlađi stručnjak u Primeri.