Holivudska slatkica na meti kritika zbog navodnih operacija: Fanovi tvrde da je neprepoznatljiva

Američka glumica Emma Stone (36), pravim imenom Emily Jean Stone danas slavi 37. rođendan. Rođena je 6. studenog 1988. u Scottsdaleu u Arizoni, a već je godinama jedno od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. Poznata po svojoj sposobnosti da se transformira iz uloge u ulogu, Stone je osvojila publiku i kritičare od laganih komedija do zahtjevnih dramskih projekata.

Osim o njezinim ulogama u zadnje vrijeme sve se više priča i o njezinim navodnim estetskim korekcijama, a u nastavku pogledajte kako se mijenjala.