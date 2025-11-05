Naše gore list zlostavljaju! Prelomila i objavila šokantnu poruku: 'Užasan osjećaj'

Paige Spiranac, bivša profesionalna golf igračica, kroz suze je progovorila o bolnim porukama koje je primila od bolesnih internetskih trolova, priznajući da joj je sve teže nositi se s valom mržnje.

Više od 4 milijuna pratitelja

Ova golf influencerica, koja na Instagramu ima više od četiri milijuna pratitelja i spada u red jedne od najljepših bivših profesionalnih sportašica svijeta, jedna je od najpoznatijih figura na društvenim mrežama. Tridesetdvogodišnjakinja često oduševljava obožavatelje fotografijama u bikiniju, donjem rublju i glamuroznim izdanjima.

Trenutačno sudjeluje na golf turniru pod nazivom Internet Invitational, no njezin nastup izazvao je lavinu ružnih komentara. Paige je podijelila jednu od jezivih poruka koju je dobila putem Instagrama, a zatim je snimila video u kojem se otvorila o tome koliko ju je to pogodilo.

Šokantni napadi i govor mržnje

U poruci je pisalo:

"Mrzim te. Glupa k***o, misliš da si bolja od svih na Internet Invitationalu. Ubij se, glupa k***o", prenosi The Sun.

Spiranac je uplakana objavila video u kojem je progovorila o zlostavljanju i njegovom utjecaju na njezino mentalno zdravlje.

Rekla je:

"Hvala vam svima na prekrasnim i toplim porukama. To mi stvarno jako puno znači. Obično ovo ne radim, ali ova mržnja me, iz nekog razloga, ovaj put posebno pogodila. Cijeli život imam problema u društvenim situacijama – teško mi je u većim grupama, teško sklapam i održavam prijateljstva, često ne razumijem socijalne znakove i ne znam reći pravu stvar u pravom trenutku. Znam da to možda zvuči čudno s obzirom na moj posao, ali ja jednostavno nisam osoba koju svi lako zavole.“

'Teško mi je osjećati da me ljudi ne vole. Mrzim taj osjećaj'

Dodala je da joj je posebno teško palo to što se osjeća nevoljeno na turniru:

"Na Internet Invitationalu sam bila stvarno uzbuđena jer sam mislila da ću se napokon uklopiti, da ću moći biti dio tima i pokazati se. Bila sam stvarno sretna zbog toga. Zato mi je jako teško gledati ovu reakciju i osjećati da me ljudi ne vole. Mrzim taj osjećaj. Znam da u životu postoje važnije stvari od potrebe da te ljudi vole, ali ja to jednostavno želim. Želim se uklopiti.“

'Cijeli život pokušavam pronaći svoje mjesto'

"Cijeli život pokušavam pronaći svoje mjesto. Na ovom turniru sam se osjećala kao da pripadam. A sada, kad gledam unatrag, svi oni duboki kompleksi iz djetinjstva opet izlaze na površinu, kao potvrda da zapravo nisi voljen, da si naporan, dosadan i bezvrijedan. To je užasan osjećaj, kad se na trenutak osjetiš prihvaćeno, a onda shvatiš da zapravo nisi. Da te svi mrze.“

Internet Invitational ima nagradni fond od oko milijun dolara i okuplja najpoznatije golf kreatore sadržaja koji se natječu u raznim formatima. Spiranac je prošlog tjedna bila odličnog raspoloženja kada se za Noć vještica prerušila u Jessicu Rabbit iz filma Tko je smjestio Zeki Rogeru. Pisali smo o tome nedavno...

Objavila je fotografiju s crvenom perikom i u sjajnoj crvenoj haljini uz opis: "Sretan Halloween od Jessice Rabbit“, čime je ponovno osvojila obožavatelje.

